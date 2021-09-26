Об этом сообщили представители церкви Николая и выразили сочуствие по поводу потери близких. Священнослужители отметили, что разделяют боль отца Петра в молитве.

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Жена священника болела коронавирусом

В связи с потерей отца Тараса и жены Марии, сочувствие отцу Политыло выразили также в Львовско-Сокольском епархиальном управлении. "Пусть Бог поселит их в селениях праведных со святыми и даст им тихий и мирный упокой", – отметил управляющий епархией митрополит Димитрий.

По информации издания Zaxid.net, жена отца Петра болела коронавирусом. О смерти отца известно лишь то, что она наступила по другой причине.

Мария Политыло окончила Национальный университет "Львовская политехника" по специальности "Финансы". Работала на кафедре в Институте новейших технологий и управления им. В. Черновола, а впоследствии – преподавательницей и заместителем заведующего кафедры финансов "Львовской политехники".

Справка. Княжий Храм Святого Николая во Львове расположен на улице Богдана Хмельницкого, 28г. Он является памятником архитектуры национального значения и считается древнейшим храмом в городе, датирован концом 13 – началом 14 века.

Церковь Святого Николая в Львове считается древнейшим храмом в городе / Фото из "Википедии"

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