Про це повідомили представники церкви Миколая та висловили співчуття з приводу втрати близьких. Священнослужителі зазначили, що розділяють біль отця Петра у молитві.

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Дружина священника хворіла на коронавірус

У зв'язку з втратою батька Тараса та їмості Марії, співчуття отцю Політилу висловили також у Львівсько-Сокальському єпархіальному управлінні. "Нехай Бог оселить їх в оселях праведних зі святими і подасть їм тихий та мирний упокій", – наголосив керуючий єпархією митрополит Димитрій.

За інформацією видання Zaxid.net, дружина отця Петра хворіла на коронавірус. Про смерть батька відомо лише те, що вона настала з іншої причини.

Марія Політило закінчила Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальністю "Фінанси". Працювала на кафедрі в Інституті новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола, а згодом – викладачкою та заступницею завідчувача кафедри фінансів "Львівської політехніки".

Довідка. Княжий Храм Святого Миколая у Львові розташований на вулиці Богдана Хмельницького, 28г. Він є пам'яткою архітектури національного значення та вважається найдавнішим храмом у місті, датований кінцем 13 – початком 14 століття.



Церква Святого Миколая у Львові вважається найдавнішим храмом у місті / Фото з "Вікіпедії"

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