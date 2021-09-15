За 4 дня мужчине удалось сменить 3 квартиры. Во время судебного заседания он полностью признал свою вину.
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Мужчина проникал в дома, чтобы поесть и поспать
- Следователи установили, что Тарас Чуйко минимум 3 раза проникал в чужие дома. Он их не обворовывал, а только ел там и спал.
- Впервые мужчина разбил окно и залез в чужую квартиру 15 июля 2020 года.
- Чуйко только переночевал там и рано утром ушел.
- Уже 17 июля мужчина нашел еще один дом, хозяева которого отсутствовали.
- Он в очередной раз разбил окно и залез внутрь. На следующее утро Чуйко снова просто ушел.
- 18 июля мужчина проник в третий дом, чтобы там переночевать.
- Он решил остаться там немного дольше, однако в обед домой вернулась хозяйка.
- Женщина, увидев незнакомца, вызвала полицию.
Суд наказал мужчину
Во время судебного заседания 7 сентября 2021 года Чуйко признал свою вину и заявил об искреннем раскаянии. Поскольку мужчина уже был ранее судим, то судья Дрогобычского горрайонного суда Мария Грицай решила, что ему нужно назначить наказание в виде ограничения свободы.
Мужчину признали виновным в умышленном проникновении в жилище и назначили год ограничения свободы. Чуйко отправят на исправительные работы в один из специальных центров для преступников. Этот приговор суда пока не вступил в законную силу, ведь еще не прошло 30 дней, в течение которых на него можно подать апелляцию.
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