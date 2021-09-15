За 4 дні чоловікові вдалося змінили 3 помешкання. Під час судового засідання він повністю визнав свою провину.

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Чоловік проникав у будинки, щоб поїсти та поспати

Слідчі встановили, що Тарас Чуйко мінімум 3 рази проникав у чужі будинки. Він їх не обкрадав, а лише їв там і спав.

Вперше чоловік розбив вікно і заліз у чуже помешкання 15 липня 2020 року.

2020 року. Чуйко лише переночував там і рано вранці пішов геть.

Уже 17 липня чоловік знайшов ще один будинок, господарі якого були відсутні.

чоловік знайшов ще один будинок, господарі якого були відсутні. Він вчергове розбив вікно і заліз всередину. Наступного ранку Чуйко знову просто пішов.

18 липня чоловік проник у третій будинок, щоб там переночувати.

чоловік проник у третій будинок, щоб там переночувати. Він вирішив залишитись там трохи довше, однак в обід додому повернулась власниця.

Жінка, побачивши незнайомця, викликала поліцію.

Суд покарав чоловіка

Під час судового засідання 7 вересня 2021 року Чуйко визнав свою провину і заявив про щире каяття. Оскільки чоловік уже був раніше судимим, то суддя Дрогобицького міськрайонного суду Марія Грицай вирішила, що йому потрібно призначити покарання у вигляді обмеження волі.

Чоловіка визнали винним в умисному проникненні до житла й призначили рік обмеження волі. Чуйка відправлять на виправні роботи в один зі спеціальних центрів для злочинців. Цей вирок суду поки не набрав законної сили, адже ще не минуло 30 днів, протягом яких на нього можна подати апеляцію.

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