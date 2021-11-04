Мужчина несколько раз баллотировался в мэры Одессы. Однако каждый раз он проигрывал выборы.
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Львовские патрульные остановили Дарта Вейдера
Патрульные остановили мотоцикл Ducati Multistrada 950, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Инцидент произошел ночью 12 августа на перекрестке улицы Коперника и проспекта Свободы.
Номерной знак на мотоцикле был закреплен в неустановленном месте. Нарушителем оказался 39-летний одессит Дарт Вейдер. Мужчина сменил в паспорте свои имя и фамилию в честь одного из главных героев киноэпопеи "Звездные войны".
Суд оштрафовал нарушителя
Судья Галицкого райсуда Львова Ирина Волоско в конце октября, исследовав материалы дела, признала мужчину виновным в нарушении ПДД. Дарта Вейдера оштрафовали на 1,7 тысячи гривен.
В постановлении суда говорится, что нарушитель – депутат Одесского горсовета. Однако по данным ЦИК, он не баллотировался в мэрию в 2020 году. Также его нет в перечне депутатов на сайте ОМР.