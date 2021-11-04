Чоловік кілька разів балотувався у мери Одеси. Однак кожного разу він програвав вибори.

До теми Не поклала лимон і отримала опіки: дрогобичанин вилив продавчині в обличчя гарячий чай

Львівські патрульні зупинили Дарта Вейдера

Патрульні зупинили мотоцикл Ducati Multistrada 950, водій якого порушив правила дорожнього руху. Інцидент трапився вночі 12 серпня перехресті вулиць Коперника та проспекту Свободи вночі.

Номерний знак на мотоциклі був закріплений у невстановленому місці. Порушником виявився 39-річний одесит Дарт Вейдер. Чоловік змінив у паспорті свої ім'я та прізвище на честь оного з головних героїв кіноепопеї "Зоряні війни".

Суд оштрафував порушника

Суддя Галицького райсуду Львова Ірина Волоско наприкінці жовтня, дослідивши матеріали справи, визнала чоловіки винним у порушенні ПДР. Дарта Вейдера оштрафували на 1,7 тисячі гривень.

У постанові суду мовиться, що порушник – депутат Одеської міськради. Однак за даними ЦВК, він не балотувався до мерії у 2020 році. Також його немає у переліку депутатів на сайті ОМР.

Цікаво! Дарт Вейдер балотувався у мери Одеси у 2020 році. Однак він програв вибори. У 2015 році чоловік брав участь у місцевих виборах до Одеської міськради разом з 42 іншими людьми, котрі спеціально змінили імена та прізвища у документах на Дарта Вейдера. Жоден з них до мерії не пройшов. У тому ж році одесит також намагався стати міським головою, проте безрезультатно.