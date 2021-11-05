Дроздов продолжает работать в должности начальника управления финансового контроля департамента "Администрация городского головы". По информации следствия, он якобы взял 8 тысяч гривен взятки у директора предприятия-подрядчика.

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Чиновника ЛГС задержали по подозрению во взяточничестве

Правоохранители 5 марта 2019 года задержали начальника управления финансового контроля департамента "Администрация городского головы" Олега Дроздова. Его подозревали в получении 8 тысяч гривен взятки.

Во время задержания у Дроздова также изъяли более тысячи долларов. По информации следствия, чиновник якобы требовал 1% от стоимости ремонта улицы Узкой у подрядчика ЧП "Компания Унитранс". Сразу после задержания финансиста отстранили от работы. В мэрии начали служебную проверку, которая не выявила никаких нарушений.

Во время судебного заседания коллеги Дроздова отмечали, что он не совершал на них никакого влияния во время согласования сметной документации подрядчику. Сам чиновник рассказал, что общался с директором компании-подрядчика Тарасом Каричортом и помогал ему в оформлении тендерной документации. Финансист добавил, что Каричорт расспрашивал его, как можно повлиять на исход тендера. Однако Дроздов посоветовал ему обратиться к заказчику – Лычаковской райадминистрации.

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Обнародовали разговор Дроздова и Каричорта

По словам Дроздова, 5 сентября он встретился с Каричортом в кафе. Директор компании-подрядчика дал ему 8 тысяч гривен. Чиновник взял их "как дружескую благодарность за помощь по оформлению тендерной документации по другим объектам". В судебном приговоре привели фрагменты диалога между Дроздовым и Каричортом во время той встречи:

Каричорт : "Тогда Вы там говорили один, если этот, то сколько будет? Чтобы я мог считать".

: "Тогда Вы там говорили один, если этот, то сколько будет? Чтобы я мог считать". Дроздов : "хватит одного".

: "хватит одного". Каричорт : "Один, да?"

: "Один, да?" Дроздов : "Ну да".

: "Ну да". Каричорт : "Понял. А если Вы что-то помогаете?"

: "Понял. А если Вы что-то помогаете?" Дроздов : "Ну тогда посмотрим, кто что захочет за это".

: "Ну тогда посмотрим, кто что захочет за это". Каричорт: "Я понял".

"Я понял". Дроздов : "По Лычаковскому я там уже Вам говорил, предварительно ... забронировал ... там за Жасминовую улицу".

: "По Лычаковскому я там уже Вам говорил, предварительно ... забронировал ... там за Жасминовую улицу". Каричорт : "Ага. Все тогда, понял, из меня один".

: "Ага. Все тогда, понял, из меня один". Дроздов : "Думаю, один – нормально".

: "Думаю, один – нормально". Каричорт : "Завтра тогда списываемся, в пятницу мы..."

: "Завтра тогда списываемся, в пятницу мы..." Дроздов: "еще посмотрим, кто там участие принимал... лучше в каждом по нескольку таких средних взять, чтобы дело шло. А то в одном районе наберешь много, а потом – пристальное внимание..."

Однако, по мнению суда, этот диалог не свидетельствовал о том, что речь идет именно о ремонте улицы Узкой. В то же время судья Людмила Фролова пришла к выводу, что Дроздов не имел влияния на определение сметной стоимости ремонта улицы. Кроме этого, договор о выполнении работ подписали еще до того, как чиновник получил деньги в кафе. Каричорт также не смог доказать, что Дроздов вымогал у него взятку в размере 1% от стоимости работ.

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Чиновника полностью оправдали

Суд решил, что обвинения Дроздова во взяточничестве основываются лишь на предположениях. В свою очередь, прокуроры не смогли доказать ни факт вымогательства взятки, ни то, что полученные от Каричорта 8 тысяч гривен были неправомерной выгодой.

Фролова признала чиновника невиновным и полностью его оправдала. По украинскому законодательству, прокуратура еще может обжаловать этот приговор суда в апелляции.

Интересно! Во время расследования Олега Дроздова на время отстранили от работы. Однако сейчас он продолжает работать главным финансистом департамента "Администрация городского головы" ЛГС.