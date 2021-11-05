Дроздов продовжує працювати на посаді начальника управління фінансового контролю департаменту "Адміністрація міського голови". За інформацією слідства, він буцімто взяв 8 тисяч гривень хабаря у директора підприємства-підрядника.

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Посадовця ЛМР затримали за підозрою у хабарництві

Правоохоронці 5 березня 2019 року затримали начальника управління фінансового контролю департаменту "Адміністрація міського голови" Олега Дроздова. Його підозрювали в отриманні 8 тисяч гривень хабаря.

Під час затримання у Дроздова також вилучили понад тисячу доларів. За інформацією слідства, посадовець буцімто вимагав 1% від вартості ремонту вулиці Вузької у підрядника ПП "Компанія Унітранс". Одразу після затримання фінансиста відсторонили від роботи. У мерії розпочали службову перевірку, яка не виявила жодних порушень.

Під час судового засідання колеги Дроздова наголошували, що він не вчиняв на них жодного впливу під час погодження кошторисної документації підряднику. Сам посадовець розповів, що спілкувався із директором компанії-підрядника Тарасом Каричортом та допомагав йому в оформленні тендерної документації. Фінансист додав, що Каричорт розпитував його, як можна вплинути на результат тендеру. Проте Дроздов порадив йому звернутись до замовника – Личаківської райадміністрації.

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Оприлюднили розмову Дроздова та Каричорта

За словами Дроздова, 5 вересня він зустрівся з Каричортом у кафе. Директор компанії-підрядника дав йому 8 тисяч гривень. Посадовець взяв їх "як дружню подяку за допомогу по оформленню тендерної документації по інших об'єктах". У судовому вироку навели фрагменти діалогу між Дроздовим і Каричортом під час тієї зустрічі:

Каричорт : "Тоді Ви там казали один, якщо оцей, то скільки буде? Щоб я собі міг рахувати."

: "Тоді Ви там казали один, якщо оцей, то скільки буде? Щоб я собі міг рахувати." Дроздов : "Вистачить одного."

: "Вистачить одного." Каричорт : "Один, та?"

: "Один, та?" Дроздов : "Ну та."

: "Ну та." Каричорт : "Зрозумів. А якщо Ви щось допомагаєте?"

: "Зрозумів. А якщо Ви щось допомагаєте?" Дроздов : "Ну тоді подивимося, хто що захоче за те."

: "Ну тоді подивимося, хто що захоче за те." Каричорт : "Я зрозумів."

: "Я зрозумів." Дроздов : "По Личаківському я там вже Вам казав, за попередньо.. забронював ... там за Жасминову вулицю асфальтування"

: "По Личаківському я там вже Вам казав, за попередньо.. забронював ... там за Жасминову вулицю асфальтування" Каричорт : "Ага. Все тоді, зрозумів, з мене один."

: "Ага. Все тоді, зрозумів, з мене один." Дроздов : "Думаю, один – нормально."

: "Думаю, один – нормально." Каричорт : "Завтра тоді списуємося, в п'ятницю ми..."

: "Завтра тоді списуємося, в п'ятницю ми..." Дроздов: "Ще подивимось, хто там участь брав… Ліпше в кожному по кілька таких середніх взяти, щоб справа йшла. А то в одному районі набереш багато, а потім – пристальна увага…"

Проте, на думку суду, цей діалог не свідчив про те, що мовиться саме про ремонт вулиці Вузької. Водночас суддя Людмила Фролова дійшла до висновку, що Дроздов не мав впливу на визначення кошторисної вартості ремонту вулиці. Окрім цього, договір про виконання робіт підписали ще до того, як посадовець отримав гроші у кафе. Каричорт також не зміг довести, що Дроздов вимагав у нього хабар у розмірі 1% від вартості робіт.

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Посадовця повністю виправдали

Суд вирішив, що звинувачення Дроздова у хабарництві ґрунтуються лише на припущеннях. Своєю чергою, прокурори не змогли довести ні факт вимагання хабаря, ні те, що отриманні від Каричорта 8 тисяч гривень були неправомірною вигодою.

Фролова визнала посадовця невинуватим та повністю його виправдала. За українським законодавством, прокуратура ще може оскаржити цей вирок суду в апеляції.

Цікаво! Під час розслідування Олега Дроздова на певний час відсторонили від роботи. Однак наразі він продовжує працювати головним фінансистом департаменту "Адміністрація міського голови" ЛМР.