Посольство Британии призывает своих граждан покинуть Украину, но продолжает работать во Львове

В посольстве Великобритании рассказали, что продолжают работу во Львове. Однако там настойчиво призывали своих граждан уехать из Украины.

О переезде посольства Великобритании во Львов сообщили 18 февраля. Причиной такого поступка стало опасение полномасштабного вторжения России в Украину.

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Британцев призвали покинуть Украину

Госпожа-посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс рассказала, что дипломаты продолжают свою работу во Львове.

Я продолжаю работать во Львове со своей командой. Я настоятельно советую гражданам Великобритании покинуть страну, пока доступны коммерческие путешествия,

– отметила Симмонс.

Она добавила, что британцы, которым необходима помощь, могут позвонить в посольство по номеру +380 44 490 3660 или посетить их официальный сайт, где можно ознакомиться с новейшими советами и информацией о путешествиях.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы находимся под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Так что даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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Полный текст сообщения Мелинды Симмонс:

Я продолжаю работать во Львове со своей командой. Я настоятельно советую гражданам Великобритании покинуть страну, пока доступны коммерческие путешествия. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужен совет или помощь, по номеру +380 44 490 3660 или посетите http://gov.uk, чтобы получить новые советы и информацию о путешествиях.