Этот вид – краснокнижный. Таких котов невозможно приручить.
Интересно Во Львове заметили несколько диких лосей: интересные фото и видео
В "Сколевских Бескидах" заметили дикого кота
Фотокамеры Национального парка "Сколевские Бескиды" зафиксировали в нескольких местах самого загадочного жителя зрелых и перестойных лесов. Говорится о пушистом "тихоходе" – диком коте. Вид Felis silvestris занесен в Красную книгу Украины.
Его внешность напоминает обыкновенную серую домашнюю кошку, но по размерам дикий житель – в два раза больше и имеет характерные особенности: относительно короткий хвост с несколькими кольцевыми темными полосами и притупленным черным кончиком, хорошо выраженные кисточки на концах ушей и черные полоски, идущие от глаз к вискам,
– рассказали специалисты парка.
Глаза у таких котов обычно очень светлые. Пушистые охотники селятся в дуплах старых деревьев и пещерках в скалах. Животные питаются мышами, птицами и пресмыкающимися.
Смотрите фото пушистого охотника / Фото Национального природного парка "Сколевские Бескиды"
Стоит прочитать У озера во Львове поселились американские нутрии: забавное видео
Дикого кота нельзя приручить
В природе дикие кошки имеют достаточно врагов и конкурентов. В первую очередь – это рысь и крупные хищные птицы. В "Сколевских Бескидах" пушистые охотники живут практически на всей территории, где есть старые и перестойные леса на высоте 400 – 1000 метров.
"Численность кота здесь с каждым годом растет. Интересный факт: кот лесной не приручается человеком, соответственно – не размножается в неволе", – добавили в парке.
Характерной особенностью образа жизни дикого кота является то, что он очень таинственный и активный в темное время суток. Из-за это его мало кто может увидеть.
Однако специалистам удалось сделать фото животного с помощью фотоловушек, которые приобрели в рамках проекта "Сохранение карпатских лесов". Он является частью международной климатической инициативы.