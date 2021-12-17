Этот вид – краснокнижный. Таких котов невозможно приручить.

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В "Сколевских Бескидах" заметили дикого кота

Фотокамеры Национального парка "Сколевские Бескиды" зафиксировали в нескольких местах самого загадочного жителя зрелых и перестойных лесов. Говорится о пушистом "тихоходе" – диком коте. Вид Felis silvestris занесен в Красную книгу Украины.

Его внешность напоминает обыкновенную серую домашнюю кошку, но по размерам дикий житель – в два раза больше и имеет характерные особенности: относительно короткий хвост с несколькими кольцевыми темными полосами и притупленным черным кончиком, хорошо выраженные кисточки на концах ушей и черные полоски, идущие от глаз к вискам,

– рассказали специалисты парка.

Глаза у таких котов обычно очень светлые. Пушистые охотники селятся в дуплах старых деревьев и пещерках в скалах. Животные питаются мышами, птицами и пресмыкающимися.

Смотрите фото пушистого охотника / Фото Национального природного парка "Сколевские Бескиды"

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Дикого кота нельзя приручить

В природе дикие кошки имеют достаточно врагов и конкурентов. В первую очередь – это рысь и крупные хищные птицы. В "Сколевских Бескидах" пушистые охотники живут практически на всей территории, где есть старые и перестойные леса на высоте 400 – 1000 метров.

"Численность кота здесь с каждым годом растет. Интересный факт: кот лесной не приручается человеком, соответственно – не размножается в неволе", – добавили в парке.

Характерной особенностью образа жизни дикого кота является то, что он очень таинственный и активный в темное время суток. Из-за это его мало кто может увидеть.

Однако специалистам удалось сделать фото животного с помощью фотоловушек, которые приобрели в рамках проекта "Сохранение карпатских лесов". Он является частью международной климатической инициативы.