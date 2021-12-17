Цей вид – червонокнижний. Таких котів неможливо приручити.

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У "Сколівських Бескидах" помітили дикого кота

Фотокамери Національного парку "Сколівські Бескиди" зафіксували у кількох місцях найзагадковішого жителя стиглих та перестійних лісів. Мовиться про пухнастого "тихохода" – дикого кота. Вид Felis silvestris занесений до Червоної книги України.

Його зовнішність нагадує звичайну сіру домашню кицьку, але за розмірами дикий мешканець – вдвічі більший і має характерні особливості: відносно короткий хвіст з кількома кільцевими темними смугами та притупленим чорним кінчиком, добре виражені китички на кінцях вух та чорні смужки, які йдуть від очей до скронь,

– розповіли фахівці парку.

Очі в таких котів зазвичай дуже світлі. Пухнасті мисливці селяться в дуплах старих дерев та печерках у скелях. Тварини харчуються мишами, птахами та плазунами.

Дивіться фото пухнастого мисливця / Фото Національного природного парку "Сколівські Бескиди"

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Дикого кота не можна приручити

У природі дикі коти мають достатньо ворогів і конкурентів. В першу чергу – це рись та великі хижі птахи. У "Сколівських Бескидах" пухнасті мисливці живуть практично на всій території, де є старі та перестійні ліси на висоті 400 – 1000 метрів.

"Чисельність кота тут з кожним роком зростає. Цікавий факт: кіт лісовий не приручається людиною, відповідно – не розмножується в неволі", – додали у парку.

Характерною особливістю способу життя дикого кота є те, що він дуже таємничий та активний в темну пору доби. Через це його мало хто може побачити.

Однак фахівцям вдалося зробити фото тварини за допомогою фотопасток, які придбали у межах проєкту "Збереження карпатських пралісів". Він є частиною Міжнародної Кліматичної Ініціативи.