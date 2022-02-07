Также в области прогнозируется мокрый снег. Иногда следует ожидать вьюги.
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Прогноз погоды на 7 – 11 февраля
В понедельник, 7 февраля, погоду во Львовской области будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над Балтийским морем. В области будет облачно.
Утром и днем будут падать значительный мокрый снег с дождем и снег. Вероятно слабое налипание мокрого снега. Дороги Львовщины окутает гололедица.
Ветер – юго-западный с переходом на северо-западный. Также возможны слабые вьюги. Температура в течение суток составит 2-5 градусов тепла.
Прогноз погоды на 7 февраля / Данные Укргидрометцентра
Во вторник, 8 февраля, в области облачно с прояснениями. В течение суток будет идти небольшой снег и мокрый снег. На дорогах – гололедица.
Ветер – северо-западный, 9 – 14 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 0 до 2 градусов мороза, а днем от 2 до 4 градусов тепла.
Прогноз погоды на 8 февраля / Данные Укргидрометцентра
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В среду, 9 февраля, во Львовской области также будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти небольшой дождь и мокрый снег. Днем будет идти дождь. Дороги области укроет гололедица.
Ветер – западный, 9 – 14 метров в секунду. Температура ночью составит 0 – 2 градуса тепла, а днем – 5 – 7 градусов выше нуля.
Прогноз погоды на 9 февраля / Данные Укргидрометцентра
В четверг, 10 февраля, в области облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется. На дорогах – гололедица.
Ветер – юго-западный с переходом на западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 2 до 4 градусов тепла, а днем от 5 до 7 градусов тепла.
Прогноз погоды на 10 февраля / Данные Укргидрометцентра
В пятницу, 11 февраля, во Львовской области снова будет облачно с прояснениями. В течение суток существенных осадков не будет. Дороги укроет гололедица.
Ветер – юго-западный с переходом на западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью составит 0 – 2 градуса тепла, а днем – 2 – 4 градуса выше нуля.
Прогноз погоды на 11 февраля / Данные Укргидрометцентра