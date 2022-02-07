Також в області прогнозують мокрий сніг. Інколи слід очікувати хуртовини.

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Прогноз погоди на 7 – 11 лютого

У понеділок, 7 лютого, погоду на Львівщині визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Балтійським морем. В області буде хмарно.

Вранці та вдень подекуди падатимуть значні мокрий сніг з дощем та сніг. Ймовірне слабке налипання мокрого снігу. Дороги Львівщини огорне ожеледиця.

Вітер – південно-західний з переходом на північно-західний. Також можливі слабкі хуртовини. Температура впродовж доби становитиме 2 – 5 градусів тепла.



Прогноз погоди на 7 лютого / Дані Укргідрометцентру

У вівторок, 8 лютого, в області буде хмарно з проясненнями. Протягом доби йтимуть невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах – ожеледиця.

Вітер – північно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу, а вдень – від 2 до 4 градусів тепла.



Прогноз погоди на 8 лютого / Дані Укргідрометцентру

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У середу, 9 лютого, на Львівщині також буде хмарно з проясненнями. Вночі падатимуть невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень опадів не буде. Дороги області вкриє ожеледиця.

Вітер – західний, 9 – 14 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 0 – 2 градуси тепла, а вдень – 5 – 7 градусів вище за нуль.



Прогноз погоди на 9 лютого / Дані Укргідрометцентру

У четвер, 10 лютого, в області буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують. На дорогах – ожеледиця.

Вітер – південно-західний з переходом на західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, а вдень – від 5 до 7 градусів тепла.



Прогноз погоди на 10 лютого / Дані Укргідрометцентру

У п'ятницю, 11 лютого, на Львівщині знову буде хмарно з проясненнями. Протягом доби істотних опадів не буде. Дороги вкриє ожеледиця.

Вітер – південно-західний з переходом на західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 0 – 2 градуси тепла, а вдень – 2 – 4 градуси вище за нуль.



Прогноз погоди на 11 лютого / Дані Укргідрометцентру