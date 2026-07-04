Об этом решении сообщил Николаевский городской совет.

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Что известно о вспышке инфекции на озере?

На территории Николаевской городской территориальной общины Стрыйского района ввели временный запрет на купание в озере Задорожное, которое также известно среди местных жителей как "Байкал". Ограничения будут действовать до 7 июля 2026 года включительно.

По официальной информации, в Львовскую областную инфекционную больницу госпитализировали 20 детей и одного взрослого. У пациентов зафиксировали характерные симптомы острой кишечной инфекции: тошноту, рвоту, расстройства пищеварения и повышенную температуру тела.

В городском совете пояснили, что решение было принято на основании представления главного государственного санитарного врача Львовской области Натальи Иванченко.

В настоящее время купание в озере временно запрещено. Местные власти призывают жителей и туристов не посещать водоем до окончания действия ограничений.

Специалисты Государственного учреждения "Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины" уже начали эпидемиологическое расследование. Специалисты должны выяснить источник инфекции и установить, что именно стало причиной массового заболевания людей после отдыха на озере.

До завершения исследований граждан просят воздержаться от купания и отдыха у водоема. В общине подчеркивают, что запрет является вынужденной профилактической мерой, призванной не допустить новых случаев заражения и обеспечить безопасность отдыхающих.

Где еще недавно зафиксировали вспышку инфекции?

В селе Поляница недалеко от курорта "Буковель" произошло массовое отравление школьников из Тернополя, которые приехали на отдых. По словам матери одной из учениц Галины Ратушняк, симптомы острого отравления появились у 21 из 26 детей, а четверо подростков были госпитализированы из-за тяжелого состояния.

Медики диагностировали у школьников острый гастроэнтероколит, дети жаловались на тошноту, рвоту и диарею. По словам женщины, школьники питались только в отеле, где им подавали ужин, завтрак и обед, после которого и начали появляться первые симптомы.

Дочь Галины Ратушняк в ночь на 24 мая доставили в реанимацию с острым отравлением. После инцидента родители вызвали полицию и специалистов Госпродпотребслужбы, которые в ходе проверки выявили нарушения в работе заведения. Кроме того, по словам матери школьницы, в отеле не предоставили фискальный чек за проживание и питание, выдав лишь накладную без печати.

Полиция возбудила уголовное дело, а обстоятельства массового отравления детей продолжают выяснять правоохранительные органы и профильные службы.