Про відповідне рішення повідомила Миколаївська міська рада.

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Що відомо про спалах інфекції на озері?

На території Миколаївської міської територіальної громади Стрийського району запровадили тимчасову заборону на купання в озері Задорожнє, яке також відоме серед місцевих як "Байкал". Обмеження діятимуть до 7 липня 2026 року включно.

За офіційною інформацією, до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 20 дітей та одного дорослого. У пацієнтів зафіксували характерні симптоми гострої кишкової інфекції: нудоту, блювання, розлади травлення та підвищену температуру тіла.

У міській раді пояснили, що рішення ухвалили на підставі подання Головного державного санітарного лікаря Львівської області Наталії Іванченко.

Наразі купання в озері є тимчасово забороненим. Місцева влада закликає мешканців і туристів не відвідувати водойму до завершення дії обмежень.

Фахівці Державної установи "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" вже розпочали епідеміологічне розслідування. Спеціалісти мають з'ясувати джерело інфекції та встановити, що саме стало причиною масового захворювання людей після відпочинку на озері.

До завершення досліджень громадян просять утриматися від купання та відпочинку біля водойми. У громаді наголошують, що заборона є вимушеним профілактичним заходом, покликаним не допустити нових випадків зараження та забезпечити безпеку відпочивальників.

Де ще нещодавно зафіксували спалах інфекції?

У селі Поляниця поблизу курорту "Буковель" сталося масове отруєння школярів із Тернополя, які приїхали на відпочинок. За словами матері однієї з учениць Галини Ратушняк, симптоми гострого отруєння з'явилися у 21 із 26 дітей, а чотирьох підлітків госпіталізували через тяжкий стан.

Медики діагностували у школярів гострий гастроентероколіт, діти скаржилися на нудоту, блювання та діарею. За словами жінки, школярі харчувалися лише в готелі, де їм подавали вечерю, сніданок та обід, після якого й почалися перші симптоми.

Доньку Галини Ратушняк у ніч на 24 травня доправили до реанімації з гострим отруєнням. Після інциденту батьки викликали поліцію та фахівців Держпродспоживслужби, які під час перевірки виявили порушення у роботі закладу. Також, за словами матері школярки, у готелі не надали фіскального чека за проживання та харчування, видавши лише накладну без печатки.

Поліція відкрила кримінальне провадження, а обставини масового отруєння дітей продовжують з'ясовувати правоохоронці та профільні служби.