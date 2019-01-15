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      Львів – найкомфортніше місто для життя: скільки тут коштує нерухомість

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      Ціни на нерухомість у новобудовах Львова
      Ціни на нерухомість у новобудовах Львова / Shutterstock

      Авторитетний міжнародний дослідницький портал Numbeo вніс Львів у перелік найкомфортніших міст для життя на планеті.

      Місто Лева посіло 174 місце у рейтингу зі 226 міст світу і стало лідером серед українських мегаполісів, впевнено обігнавши Київ, Одесу, Харків та Дніпро.

      У скільки обійдеться житло в найкомфортнішому місті для життя в Україні?

      Читайте також: Скільки років українцям треба відкладати, щоб назбирати на власне житло: цифри вражають

      Наприкінці 2018 року метр квадратний у новобудовах Львова можна було придбати за заздрісно стабільною ціною.

      Як повідомляв раніше 24 канал, середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва в останній місяць 2018 року продовжувала падати і зупинилась на позначці у 23 тисячі гривень за квадрат.

      Читайте також: Ринок нерухомості: чим був особливий 2018 рік і чому зараз найкращий час для купівлі житла

      Метр квадратний у новобудах Львова впродовж останніх трьох місяців 2018-го демонстрував небачену стабільність.

      Як підрахували аналітики порталу нерухомості ЛУН.ua, середня ціна за квадрат у новобудовах Львова у грудні 2018-го зупинилась на позначці у 15900 гривень (за курсом долара на міжбанку вона зросла з 570 до 580 доларів).

      Мінімальна ціна метра квадратного у грудні, як і в листопаді, збереглась на позначці 10500 гривень за квадрат.

      нерухомість львів новобудови ціни
      Ціни на нерухомість у новобудовах Львова у грудні 2018

      Найдорожче коштують квартири у новобудовах у центральному Галицькому районі Львова – тут доведеться викласти понад 33000 гривень за квадрат.

      Майже вдвічі дешевше можна придбати житло у новобудовах економ-класу у спальному Сихівському районі міста.

      Середня ціна метра квадратного на первинному ринку тут становить 15900 гривень за квадрат.

      Львів нерухомість райони новобудови ціни
      Ціни на нерухомість у новобудовах Львова у грудні 2018

      До слова, у грудні у Львові встановили нечуваний рекорд ціни метра квадратного під час купівлі елітної нерухомості і центрі міста.

      Аналітики зробили прогноз, чого чекати від ринку нерухомості України у 2019 році.

      А Ви плануєте вкладати гроші у нерухомість цього року?

       

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      Теги: Новини України Новини нерухомості України Новини нерухомості Новини Львова Ринок нерухомості Ціни на нерухомість Купівля нерухомості Первинний ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
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