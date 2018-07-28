Львів – Динамо: де дивитися матч УПЛ

ФК "Львів" перший домашній матч в УПЛ проведе проти київського "Динамо". Гра на "Арені Львів" буде доступна для перегляду.

Ще в минулому сезоні тодішній НК "Верес" транслював свою матчі на 24 Каналі, і вони були у вільному доступі як на телебаченні, так і онлайн. Однак з сезону 2018-2019 вже ФК "Львів" вирішив перебратися на телеканали "Футбол 1/2".

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Трансляція цього матчу УПЛ відбуватиметься на телеканалі "Футбол 2". Початок трансляції у суботу, 28 липня, о 19:25. Її можна переглянути на сайті каналу онлайн, однак трансляція платна.

Текстовий онлайн проведе сайт Футбол24. Огляд матчу на сайті 24 Каналу одразу по закінченні гри.

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