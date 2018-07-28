13:02
28 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 19°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
  • вівторок
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Преподобна Поклонська. Політичне м'ясо росіян
Вєсті Кремля
22:25, 27 липня
Випуск новин за 22:00: Місячне затемнення. Трагічна ДТП на Буковині
Вєсті.UA
22:46, 27 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Львів – Динамо: де дивитися матч УПЛ

20
Львів – Динамо дивитися онлайн матч УПЛ
Львів – Динамо дивитися онлайн матч УПЛ

ФК "Львів" перший домашній матч в УПЛ проведе проти київського "Динамо". Гра на "Арені Львів" буде доступна для перегляду.

Ще в минулому сезоні тодішній НК "Верес" транслював свою матчі на 24 Каналі, і вони були у вільному доступі як на телебаченні, так і онлайн. Однак з сезону 2018-2019 вже ФК "Львів" вирішив перебратися на телеканали "Футбол 1/2".

Читайте також: Півзахисник "Динамо" пропустить матч проти ФК "Львів" через зламаний ніс

Трансляція цього матчу УПЛ відбуватиметься на телеканалі "Футбол 2". Початок трансляції у суботу, 28 липня, о 19:25. Її можна переглянути на сайті каналу онлайн, однак трансляція платна.

Текстовий онлайн проведе сайт Футбол24. Огляд матчу на сайті 24 Каналу одразу по закінченні гри.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

 

 

Теги: Новини спорту Динамо УПЛ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Барселона" розпочала новий раунд із перемоги
 21 січня 2011 , 10:46
"Велес Сарсфілд" здобув третю перемогу поспіль
 28 березня 2011 , 10:45
Підніжка від Григорчука, тріумф Рахаєва та дебют Реброва. Підсумки 26 туру УПЛ
 22 квітня 2014 , 17:29
Коноплянка може отримувати в "Інтері" 3 мільйони за рік
 1 грудня 2014 , 12:36
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук