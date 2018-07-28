"Динамо" перемогло "Львів" завдяки голу 19-річного нападника в доданий час

ФК "Львів" у матчі проти "Динамо" цілком могло розраховувати на нічию. Команди провели рівний матч, але більше повезло гостям.

Розпочали команди доволі жваво, і почали створювати моменти вже з перших хвилин. В ФК "Львів" найбільш активними були бразильці Бруно та Аугусто. У "Динамо" ж найбільше старалися Бєсєдін та Гармаш, яким з флангу допомагав Вербіч.

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Та до перерви командам забити не вдалося. Більше гостріших моментів виникло вже після відпочинку. Найбільш небезпечний – у Сидорчука, який вийшов на заміну. Але він не зумів переграти Бандуру.

Коли матч йшов до безгольової нічиї, киянам вдалося забити вже у доданий арбітром час (суддя додав 6 хвилин). Автор голу – Русин. 19-річний гравець лише за мить до цього вийшов на поле, замінивши захисника Морозюка.

Львів – Динамо 0:1

Гол: Русин, 90+2

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