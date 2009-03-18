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Lviv Fashion Week

17:57, 18 березня 2009 301

Уже менш як за місяць у "Місті лева" стартує 3 тиждень моди.

За 3 дні свої колекції продемонструють зо два десятки дизайнерів із Франції, Латвії, Угорщини, Польщі та, ймовірно, Росії.Україну представлятимуть Роксолана Богуцька, Руша Полякова та Костянтин Пономарьов. А також, - уже традиційно, - молоді дизайнери, вихованці Львівської Академії мистецтв.Дарина Янковська (організаторка): "Дизайнери молоді, щоб потрапити на Lviv Fashion Week, проходять конкурсний відбір в 2 етапи. Вони подають спочатку портфоліо попередніх робіт. Потім відшивають 4 моделі для колекції. І якраз портфоліо - 4 фотографії цих робіт - вони проходять другий етап конкурсу".Цього року організатори підготували поціновувачам високої моди приємну несподіванку. 2 колекції, - весільних і вечірніх суконь та прет-а-порте, - покаже гостя із Франції: модельєр Крістофа Ле Бо. А відкриє Fashion Week добірка вбрання від Юлії Лехів.Петро Нестеренко (організатор): "На подіум вийдуть відомі українські письменники, які є учасниками "Коронації слова". Це письменники: Марія Матіос, Галина Вдовиченко, Ірен Роздобудько, Наталя Шевченко".Крім цього, організатори заохочують гостей прийти на показ із книжками. Згодом їх передадуть до будинку для безпритульних, аби сформувати з подарованої літератури бібліотеку. А ще - влаштують доброчинний аукціон. Усі виручені кошти перерахують медичним установам. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 18 березня 2009
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