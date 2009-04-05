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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Lviv Fashion Week

13:27, 5 квітня 2009 396

Yatsentiuk & Mykytiuk показали колекцію натхненну творчістю Едіт Піаф.

День другий львівського тижня моди відзначився воістину жіночними та елегантними колекціями як молодих та перспективних дизайнерів, так й ексклюзивним вбранням від іменитих модельєрів та брендів. Потішили поціновувачів високої моди й завсідники місцевої фешенебельної події - творчий тандем Яцентюк-Микитюк. Натхненний життям та творчістю Едіт Піаф, одяг модельєрів втілив у собі все те чарівне та загадкове, що зі собою принесла на сцену іменита французька співачка й акторка минулого сторіччя.Та, мабуть, найочікуванішою подією вечора стала презентація весільного вбрання від французького модельєра Крістофа Лє Бо. На подіумі дизайнер показав яскраве та експресивне вбрання, доволі не характерно як на шлюбні церемонії. Бежеві, білі та навіть сріблясті убори змінили скромніші, проте, не менш вишукані костюми. Окрасою колекції стали традиційно біла та пишна червона весільні сукні. Як каже дизайнер - усе, аби втілити неповторність того найщасливішого моменту в житті кожної жінки.Крістоф Лє Бо (модельєр): “Кожна жінка є особливою за своєю природою. А тому й весільна сукня, оскільки вона виготовляється для особливої події, повинна бути унікально. І, звісно, пошитою із урахуванням найменших забаганок клієнта”.Щоправда, сам показ від Лє Бо радше нагадував театралізоване дійство, аніж традиційний весільний прийом. Причина цьому проста, каже дизайнер. Просто у Франції не завжди наречена повинна носити біле.Завершила другий день прет-а-порте у Львові місцева, проте, не менш популярна в Україні та закордоном, Роксолана Богуцька. Власне кажучи, саме свіжа добірка вбрання від дизайнерки й привернула чи не найбільше уваги з боку поціновувачів фешенебельного вбрання. Сама ж колекція втілила в собі мало не всі “улюблені” аспекти жіночності.Роксолана Богуцька (дизайнерка): “На сьогоднішній день модні сукні, сарафани. Я закликаю жінок зняти штани, хоча сама їх люблю. Але ми власне, таки подобаємося чоловікам”.Тканини для створення вбрання модельєр везла аж з Мілану. Усе - лише натуральне, наголошує Богуцька: шовк, вовна та шкіра - фаворит бренду. Ну і, звісно ж, улюблений матеріал дизайнерки - хутро. Проте, не обійшлося й без сюрпризів.Роксолана Богуцька (дизайнера): “Вперше в цій колекції було розроблено тканини за моїми ескізами, в яких взяла за основу рослинний український орнамент”.Третього дня на львівському подіумі свої колекції презентують - Аліція Чарнєцка, естонський бренд Britt Samoson, українці Константин Пономарьов, Руша Полякова та чимало інших.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 квітня 2009
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