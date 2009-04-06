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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Lviv fashion week

18:12, 6 квітня 2009 311

Завершився тиждень моди у Львові.

В останній день фешн-події відбулися покази польської дизайнерки Аліц'ї Чарнєцкі, естонського бренду Britt Samoson та вітчизняних модельєрів - Констянтина Пономарьова, марки Folk L’OR та Руші Полякової.Вироби від марки Folk L’OR буди витримані в класичній кольоровій гаммі - білий, чорний, червоний та сірий з ефектними вкрапленнями жовтого чи рожевого. Згідно з форматом львівського фешн-віку - pret-a-porte і pret-a-porte de lux, усе представлене вбрання поєднувало в собі одночасно і стильну вишуканість, і комфортність та практичність.Нові варіації на вічну класику - вечірні, коктейльні та просто літні сукні представив і Констянтин Пономарьов. На думку дизайнерів, саме це зараз і потрібно покупцям в умовах загальної економічної кризи.Тетяна Наконечна (власник торгової марки Folk L’OR): “Люди не стали купувати менше. Можливо, вони купують не дві речі, а одну, але хорошу. Я навіть думаю, що криза виховає в людях відчуття смаку, якості та витриманості”.Руша Полякова (дизайнера): “Тепер під час кризи потрібно давати людям все найкраще, виключно. Тобто, люди мають отримувати максимально позитивних емоцій. А краса, якщо сказати так дуже тривіально, врятує світ”.Високий клас, як і завжди, показала львів'янка Руша Полякова, Своє бачення сезону "Осінь-Зима - 2009-2010" вона подала з дещицею концептуальності. Чорний колір - домінантний у її колекції, символізував бездонну "чорну діру" кохання, яка вибухає, породжуючи нові світи, нове життя, новий емоційний досвід.Саме на львівському тижні моди можна дійсно розслабитися та зануритися у справжню творчість, каже дизайнерка.Руша Полякова (дизайнера): “Львівський фешн-вік більш душевніший. Мені, наприклад, до душі. Я тут працюю з величезним задоволенням. Я працювала і в Парижі, і в Канаді, і в Києві - і тут дійсно душевніше. Львів ближче до кордону і, я думаю, що за якийсь час перетягне на себе ковдру слави фешн-віків європейських”.Почесний гість тижня моди у Львові - режисер Роман Віктюк - теж закликав усіх до здорового патріотизму, не шкодуючи образних метафор.Роман Віктюк (режисер): “Те, що відбувається у Львові, і те, що роблять наші українці, - хахли, як нас називають. А холох - це так би мовити, людина неба. Ми українці - люди неба. І ми є на рівні європейських досягнень”.Упродовж трьох днів свої колекції на львівському подіумі представили близько 20 українських та закордонних дизайнерів. Львівський тиждень моди відбувається двічі на рік - весною та восени.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 квітня 2009
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