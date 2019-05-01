Львів потрапив у список міст, які рекомендує відвідати The Washington Post

Відоме американське видання The Washington Post опублікувало матеріал, у якому рекомендує туристам відвідати Львів. Саме тут мандрівники зможуть насолодитися затишною атмосферою, культурою, мистецтвом та красою древнього міста.

Американська газета опублікувала статтю журналістки Даніель Брафф під назвою "Вперед на захід – до Львова", у якій столицю Галичини рекомендують як обов’язкову локацію для відвідин в Україні.

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Серед основних переваг Львова авторка виділяє доступні ціни, архітектури, різноманітну їжу тощо.

Це вишукане місто виглядає як традиційна європейська дестинація, довершена брукованими вуличками, фестивалями класичної музики та гучними літературними святкуваннями,

– йдеться у статті.

Локації, які на думку авторки, треба обов'язково відвідати: серце Львова – площа Ринок, де можна "помилуватися барвистими будівлями, кафе, крамничками та ресторанами"; місцеві заклади громадського харчування, особливо кав’ярні, адже саме львів’янин Юрій Кульчицький був першим, хто винайшов особливий рецепт кави, відомої тепер як "віденська". Донині у Львові працює кав’ярня "Під синьою фляжкою", яка є тезкою заснованої ним кав’ярні у Відні.

Ще одним "інстаграмним" місцем журналістка назвала "книжковий ринок просто неба" біля статуї першого українського друкаря Івана Федорова.

Також, авторка статті зауважила, що туристи зможуть повернутися зі Львова з великою кількістю сувенірів, адже ціни у місті недорогі й дуже доступні.