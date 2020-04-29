Львів просить уряд відкрити парки і дозволити роботу кав'ярень, – Садовий
З 1 травня у Львові відкриють усі продовольчі ринки. Окрім того, місцева влада звертатиметься до Кабміну з проханням відкрити парки, а також літні тераси кафе і ресторанів.
Рішення відкрити ринки у Львові сьогодні схвалила комісія з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй фейсбук-сторінці.
Раніше Кабмін дозволив відкрити ринки
Окрім того, за словами Садового, міська влада Львова звертається до Кабінету Міністрів із проханням після 11 травня дозволити доступ до парків і скверів. Також просять допустити роботу літніх терас кафе і ресторанів.
Львів закликає Уряд дозволити місцевим радам самостійно приймати рішення про відновлення роботи:
- майстерень з ремонту годинників, одягу, взуття, галантереям;
- перукарень;
- магазинів будматеріалів;
- магазинів господарських товарів;
- книгарень;
- квіткових ринків;
- магазинів канцелярських товарів;
- фотосалонів;
- магазинів побутової техніки;
- автокінотеатрів;
- магазинів з продажу засобів зв'язку;
- роздрібної торгівлі текстильними товарами в спеціалізованих магазинах.
Зазначимо, що у Львові на час карантину закрили усі ринки, окрім одного – ринку оптової торгівлі "Шувар".
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