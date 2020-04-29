Львів просить уряд відкрити парки і дозволити роботу кав'ярень, – Садовий

З 1 травня у Львові відкриють усі продовольчі ринки. Окрім того, місцева влада звертатиметься до Кабміну з проханням відкрити парки, а також літні тераси кафе і ресторанів.

Рішення відкрити ринки у Львові сьогодні схвалила комісія з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй фейсбук-сторінці.

Раніше Кабмін дозволив відкрити ринки

Окрім того, за словами Садового, міська влада Львова звертається до Кабінету Міністрів із проханням після 11 травня дозволити доступ до парків і скверів. Також просять допустити роботу літніх терас кафе і ресторанів.

Львів закликає Уряд дозволити місцевим радам самостійно приймати рішення про відновлення роботи:

майстерень з ремонту годинників, одягу, взуття, галантереям;

перукарень;

магазинів будматеріалів;

магазинів господарських товарів;

книгарень;

квіткових ринків;

магазинів канцелярських товарів;

фотосалонів;

магазинів побутової техніки;

автокінотеатрів;

магазинів з продажу засобів зв'язку;

роздрібної торгівлі текстильними товарами в спеціалізованих магазинах.

Зазначимо, що у Львові на час карантину закрили усі ринки, окрім одного – ринку оптової торгівлі "Шувар".

Яка ситуація з коронавірусом на Львівщині? Станом на 29 квітня зафіксовано 405 випадків COVID-19, 13 осіб померли, 66 – одужали.