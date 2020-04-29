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      Львів просить уряд відкрити парки і дозволити роботу кав'ярень, – Садовий

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      Львів проситиме Кабмін про пом'якшення карантину
      Львів проситиме Кабмін про пом'якшення карантину / Фото 24 каналу

      З 1 травня у Львові відкриють усі продовольчі ринки. Окрім того, місцева влада звертатиметься до Кабміну з проханням відкрити парки, а також літні тераси кафе і ресторанів.

      Рішення відкрити ринки у Львові сьогодні схвалила комісія з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй фейсбук-сторінці.

      Раніше Кабмін дозволив відкрити ринки

      Окрім того, за словами Садового, міська влада Львова звертається до Кабінету Міністрів із проханням після 11 травня дозволити доступ до парків і скверів. Також просять допустити роботу літніх терас кафе і ресторанів.

      Львів закликає Уряд дозволити місцевим радам самостійно приймати рішення про відновлення роботи:

      • майстерень з ремонту годинників, одягу, взуття, галантереям;
      • перукарень;
      • магазинів будматеріалів;
      • магазинів господарських товарів;
      • книгарень;
      • квіткових ринків;
      • магазинів канцелярських товарів;
      • фотосалонів;
      • магазинів побутової техніки;
      • автокінотеатрів;
      • магазинів з продажу засобів зв'язку;
      • роздрібної торгівлі текстильними товарами в спеціалізованих магазинах.

      Зазначимо, що у Львові на час карантину закрили усі ринки, окрім одного – ринку оптової торгівлі "Шувар".

       

      Яка ситуація з коронавірусом на Львівщині? Станом на 29 квітня зафіксовано 405 випадків COVID-19, 13 осіб померли, 66 – одужали.

       

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Уряд Шмигаля Кабінет Міністрів України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Андрій Садовий Новини Львова Новини України Новини політики
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