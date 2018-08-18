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Львів – Шахтар: відео голів та моментів матчу УПЛ

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Львів – Шахтар голи матчу УПЛ
Львів – Шахтар голи матчу УПЛ

Гол у матчі між ФК "Львів" та "Шахтарем" глядачі на трибунах та на екранах телевізорів (чи моніторів) побачили лише один у першому таймі. Хоча за мить до цього інша команда могла відзначитися. Ще один гол було забито вже наприкінці гри.

Гол за "гірників" у цьому матчі забив Марлос. Асистував йому Мораєс, в дотик віддавши пас у штрафний майданчик.

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Відео голу Марлоса у ворота ФК "Львів"

Варто додати, що за мить до цього "городяни" не забили гол у ворота "Шахтаря".

 

Остаточний рахунок у матчі встановив Боблат. Півзахисник вийщов на заміну у другому таймі, а відзначився вже на останній хвилині основного часу. 

Відео голу Болбата у ворота "Львова"

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Теги: ФК Львів Шахтар УПЛ Футбол Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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