Львів – Шахтар: відео голів та моментів матчу УПЛ
Гол у матчі між ФК "Львів" та "Шахтарем" глядачі на трибунах та на екранах телевізорів (чи моніторів) побачили лише один у першому таймі. Хоча за мить до цього інша команда могла відзначитися. Ще один гол було забито вже наприкінці гри.
Гол за "гірників" у цьому матчі забив Марлос. Асистував йому Мораєс, в дотик віддавши пас у штрафний майданчик.
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Відео голу Марлоса у ворота ФК "Львів"
Варто додати, що за мить до цього "городяни" не забили гол у ворота "Шахтаря".
Остаточний рахунок у матчі встановив Боблат. Півзахисник вийщов на заміну у другому таймі, а відзначився вже на останній хвилині основного часу.
Відео голу Болбата у ворота "Львова"
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