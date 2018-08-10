"Львів" з видаленням зміг вибороти нічию у матчі з "Олімпіком"

"Львів" феєрично зіграв внічию з "Олімпіком" у матчі 4-го кола української Прем'єр-ліги.

Олімпік – Львів 1:1

Гол: Пасич, 86 – Адамюк, 68

Матч розпочався з "розвідки" обох команд. На 3-й хвилині Балашов вийшов один на один з голкіпером ФК "Львів" і тільки блискавична гра Бандури врятувала гостей. Через 10 хвилин гри і львів'яни мали можливість забити, коли Волошнович також вийшов один на один з воротарем, але Кринський не залишив ніяких шансів на забитий м'яч.

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Під завісу першого тайму "Львів" залишився у меншості. Владислав Приймак за грубий підкат проти Балашова заробив другу жовту картку.

У другому таймі "Олімпік" зміг забити, але тільки з офсайду. А ось львів'яни не забарились і навіть в меншості відкрили рахунок у матчі. Володимир Адамюк забив у ворота "Олімпіка" ударом головою з лінії воротарського майданчику, після вивіреної подачі з лівого флангу від Вороніна.

Все ж під кінець зустрічі донеччани змогли зрівняти рахунок феєричним ударом Євгена Пасіча прямо в "девятку" воріт без шансів для Бандури.

Як підсумок, "Львів" зіграв першу нічию в дебюті УПЛ і піднявся на 6 місце в турнірній таблиці. "Олімпік" з п'ятьма очками залишається 4-м.

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