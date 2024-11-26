Повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівську обласну прокуратуру. Зокрема, жінка виготовляла фіктивні свідоцтва про народження дітей за 14 500 гривень.

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Як одеситка допомагала уникати мобілізації

38-річну мешканку Одеси підозрюють у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, а також у підробці печаток і офіційних документів.

Слідство встановило, що у 2024 році вона за грошову винагороду допомагала військовозобов’язаним уникати мобілізації та перетинати кордон, використовуючи підроблені документи.

Про таку "можливість" було розміщено відповідне оголошення у месенджері Telegram. Свої послуги вона оцінила у 14 500 гривень,

– йдеться у повідомленні.

Що виявили у жінки під час обшуків / Фото Львівської обласної прокуратури

В рамках кримінального провадження за результатами обшуків виявлено та вилучено понад 270 підроблених печаток підприємств, установ та організацій, бланки документів і свідоцтв про народження дітей, а також мобільні телефони й комп’ютерну техніку, яку використовували для їх виготовлення.

Крім того, у підозрюваної виявили близько 110 тисяч доларів готівкою і золоті злитки вагою 2,5 кілограми.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.