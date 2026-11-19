Мережа "ПОВЕРНЕННЯ" – приклад успішного партнерства приватного сектору й держави. У межах проєкту благодійники створюють сучасні, комфортні та безбарʼєрні центри на базі державних і комунальних медичних установ, інформує 24 Канал.

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У новому центрі облаштували чотири кабінети для індивідуальної терапії, дві кімнати для групових занять, двомісну палату денного стаціонару з багатофункціональними медичними ліжками, маніпуляційний кабінет, рецепцію із зоною очікування та інклюзивні санвузли.

Окрему увагу приділили доступності простору для людей з інвалідністю. Зокрема, тут широкі дверні отвори, немає порогів, підлога має антиковзке покриття, а санвузли адаптовані для людей, які користуються кріслами колісними.

Ми розвиваємо мережу центрів "ПОВЕРНЕННЯ" по всій Україні, щоб військові, ветерани та їхні родини мали доступ до фахової допомоги поруч із домом і могли звернутися по неї своєчасно, не чекаючи, поки стан суттєво погіршиться. Порушення сну, постійна тривога, емоційне виснаження чи труднощі у стосунках – це вже достатні причини звернутися до фахівця– розповіла Світлана Гриценко, керівниця проєкту "ПОВЕРНЕННЯ".

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"На жаль, страх осуду та упередження досі стримують багатьох людей від такого кроку. Тому для нас важливо не лише забезпечити доступ до безоплатної допомоги, а й змінити ставлення до турботи про ментальне здоровʼя. Звертатися по підтримку має бути так само природно, як і дбати про фізичне здоровʼя", – додала вона.

20-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі "ПОВЕРНЕННЯ" розпочав роботу на Львівщині / Фото, надані 24 Каналу

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Яку допомогу можна отримати в центрі

Центр обладнали всім необхідним для терапевтичної роботи. Зокрема, тут встановили систему психологічного розвантаження та управління стресом Shiftwave System (США). Для занять також використовують матеріали для арттерапії, метафоричні асоціативні карти, психологічні ігри, антистресові й тактильні засоби. Крім того, професійна бібліотека поповнилася 40 книгами з психології, психіатрії та психотерапії.

З відвідувачами працює мультидисциплінарна команда, до якої входять психіатри, клінічний психолог, лікар-психотерапевт і медичні сестри. За потреби до роботи долучаються фахівець із супроводу ветеранів та соціальний працівник лікарні. Усі послуги надають безоплатно в амбулаторному форматі.

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Фахівці допомагають долати наслідки стресу, тривожні й депресивні стани, посттравматичний стресовий розлад, труднощі адаптації, психосоматичні, органічні та психотичні розлади.

У роботі застосовують доказові підходи: когнітивно-поведінкову й травмоорієнтовану терапію, техніки стабілізації та саморегуляції, психоедукацію. Відвідувачі можуть отримати індивідуальні та групові консультації, відвідувати заняття з арттерапії, а також консультуватися онлайн. Фахівці дотримуються принципів конфіденційності, поваги до прав людини, емпатійного ставлення та недопущення стигматизації.

Наслідки бойового досвіду можуть проявлятися розладами сну, підвищеною тривожністю, навʼязливими спогадами, порушеннями памʼяті та уваги. Особливої уваги потребують люди після мінно-вибухових травм, які можуть супроводжуватися порушеннями когнітивних функцій та емоційно-поведінковими змінами. У нашому центрі мультидисциплінарна команда фахівців забезпечує комплексну оцінку стану пацієнтів, індивідуальний підхід до лікування, психіатричний супровід, психотерапію та психологічну підтримку– зазначила Ольга Кітура, завідувачка центру ментального здоровʼя "ПОВЕРНЕННЯ" на Львівщині.

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За її словами, важливою частиною відновлення є також робота з родинами, адже наслідки бойового досвіду впливають не лише на військових, а й на їхні стосунки з близькими та якість життя всієї сімʼї.

Де працюють центри мережі "ПОВЕРНЕННЯ"

Наразі всеукраїнська мережа налічує 20 центрів ментального здоровʼя. Вони працюють у Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Івано-Франківську, Києві та Київській області, Кременчуці, Кропивницькому, Луцьку, Львові, Одесі, Полтаві, Рівному, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому, Чернівцях, Черкасах і Чернігові. Ще один центр відкрили на базі медичної установи Національної гвардії України.

На першому етапі проєкту планують відкрити щонайменше 25 центрів у різних регіонах країни. Щороку вони зможуть надавати підтримку понад 100 тисячам військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин.