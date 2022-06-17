На церемонію прощання прийшов і мер Львова Андрій Садовий. Він оприлюднив щепливі фото, як рідні та близькі прощаються з полеглими Героями.

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Садовий наголосив, що Сергій Сподаренко та Іван Кердман були бійці 125 бригади тероборони Львова.

"Ніколи не забудемо ваш подвиг. Співчуття рідним та близьким. Вічна Пам’ять Героям!", – написав міський голова.

Відомо, що Сергій Сподаренко з початком вторгнення Росії пішов на війну добровольцем. У нього залишилися дружина, двоє дітей та мама. Іван Кердман також з початком війни став на захист України. У нього залишилися дружина, троє дітей, мама та сестра.

Львів прощається з бійцями 125-ої бригади тероборони:



Днями у Києві попрощалися з відомим українським військовим кореспондентом і офіцером Олексієм Чубашевим. Церемонія прощання відбулася у столичному Будинку офіцерів.

До слова, українські військові продовжують титанічно протистояти російській агресії. Упродовж минулої доби, 16 червня, нашим захисникам вдалось успішно відбити штурм поблизу Золотого.

Проте найзапекліші бої тривають у Сєвєродонецьку ворог наразі займається переміщенням своїх військових. По самому напрямку загарбники продовжують бити з артилерії. Вогонь відкривають по позиціях українських військових.

Втрати окупантів станом на 17 червня

За минулу добу Збройні Сили України ліквідували щонайменше 200 окупантів. Загалом з 24 лютого українські військові знищили 33 150 росіян.

Втрати ворога у техніці:

танків – 1456 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин – 3563 (+18) одиниць;

артилерійських систем – 734 (+5) одиниць;

РСЗВ – 233 (+3) одиниць;

засоби ППО – 97 (+0) одиниць;

літаків – 215 (+2) одиниць;

гелікоптерів – 180 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 593 (+2),

крилаті ракети – 129 (+0),

кораблі /катери – 13 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2496 (+2) одиниць;

спеціальна техніка – 55 (+0).

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