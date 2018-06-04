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Львів'яни зворушливо віддячили працівнику парку атракціонів за добру вдачу: відео

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Львів'яни мають свого власного чарівника. Щоправда, замість магічної палички у нього система управління атракціоном. Вже десятиліттями працівник парку атракціонів Петро Тимошик радує відвідувачів посмішкою та добрим словом.

Із кульками, цукерками та плакатими львів'яни прийшли до парку атракціонів. Здавалося б, нічого дивного — звичайна неділя. Але увесь "реквізит" – це презенти для працівника парку Петра Тимошика.

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"Робота у мене вельми цікава, оскільки я маю щоденно прекрасних відвідувачів – діточок, їх прекрасних мамусь і татусів. Колись мій батько завжди твердив: твори добро, бо добро обернеться добром", – сказав працівник парку атракціонів Петро Тимошик. 

Петро Тимошик Львівські атракціони
Пан Петро на улюбленій роботі

Львів'яни цей атракціон називають машиною часу.

Львівські атракціони
Пан Петро вже 30 років працює на атракціонах

Роки йдуть, дітлахи виростають, а пан Петро залишається таким же.

Я завжди сідала тільки на перше сидіння, і завжди вставала, бо для дитини то був більший адреналін. І завжди за те, що я була така смілива, пан Петро давав мені ще разочок безкоштовно покататися,
– згадує учасниця акції Ірина.

"Завжди простягав руку допомоги. Ну, і завжди позитивний. Я ніколи його не бачив в поганому настрої, ніколи. Він завжди був справді, як чарівник", – вважає про пана Петра колишній співробітник парку Павло Шумілов. 

Старші радіють, що мають змогу хоч на день повернутися у дитинство, молодші – чекають поїздки на веселих гірках і щоб їх за сміливість неодмінно похвалив пан Петро.

Вручили чоловікові й незвичайну грамоту – присвоїли йому звання доброго чарівника міста Львова.

Петро Тимошик
Для львів'ян пан Петро справжній чарівник

Ще замолоду Петро Тимошик був старшим науковим співробітником лісотехнічного інституту. Звільнився і пішов будувати атракціони у Парку культури. Думав, попрацює місяць і знайде іншу роботу. Натомість став контролером на "веселих гірках" і залишився на 30 років. І досі задоволений тим, що дарує радість людям. Мовляв, саме посмішки заряджають його енергією.

Теги: Новини України Новини Львова Діти відпочинок
Джерело: 24 канал
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