У Львові з 11 травня не відкриють салони краси

У Львові з 11 травня карантин послаблять лише частково, адже за останню добу на Львівщині зафіксували 65 нових випадків хвороби COVID-19, а це найбільший результат на 8 травня по Україні. Відтак, салони краси та перукарні будуть закритими найближчим часом.

Натомість, запрацюють літні тераси кав'ярень та відкриються парки і сквери. Про це в коментарі 24 каналу заявив мер Львова Андрій Садовий.

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За його словами, збільшення кількості тестувань автоматично вплинуло на більшу кількість позитивних результатів на COVID-19. На думку Садового, така ситуація мала бути по всій Україні, якщо б достатньо багато людей було протестовано.

Мер Львова зазначив, що вони не планують достатньо сильно послаблювати карантин, але кінцеве рішення буде готове після зібрання комісії з надзвичайних ситуацій, яке відбудеться 8 травня.

Єдине, на що ми підемо – підтримаємо позицію, яка була в урядовому рішенні, щоби дозволити відвідувати парки і сквери – звичайно, із захистом. Ми не готові відкривати магазини одягу, перукарні, салони краси. Ми готові піти вперед щодо книжкових магазинів, невеликих будівельних магазинів. З 11 травня дамо можливість працювати літнім кафе і ресторанам, але всередині закладу – ні,

– пояснив Садовий.

Він додав, що наразі Львів не відкриває музеї та інші схожі установи. Натомість, в усіх відкритих магазинах має бути максимальне провітрювання, вимірювання температури і стеження за соцдистанцією.

Щодо ринків, то Садовий наголосив: все, що працює на свіжому повітрі – може працювати при дотриманні чітких правил.

"Ринки в нас працюють під доволі жорстким контролем і поліції, і райадміністрації", – зазначив мер Львова.

Що відомо про COVID-19 у Львові• Станом на 8 травня у Львові та на Львівщині підтверджено 660 випадків інфікування коронавірусом,

• з них 18 – летальні,

• 138 пацієнтів одужали.