Так, хорвати навчають українських ветеранів розвантажуватися ментально за допомогою дайвінгу. Зараз триває другий етап проекту. Відомо, що його учасниками є 10 бійців російсько-української війни.

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Хорватські волонтери навчають українських ветеранів дайвінгу

Повномасштабна війна вже триває в Україні два роки і бійці, які повертаються з фронту додому, вони повертаються в суспільство. Дуже важливо їх залучати до різноманітних програм. Не забувати про них. Тому хорватські ветерани можуть поділитись своїм досвідом у цьому, як ніхто інший,

– зазначила керівниця проекту "Ресоціалізація українських ветеранів" Андреа Вердріна.

Одним з учасників цього ветеранського проекту є Михайло Юрчук, сержант 95-ї бригади. До цього Михайло навіть не вмів плавати. Однак тепер він уже пірнає на глибину з обладнанням, незважаючи на те, що втратив руку та ногу у тяжких боях за визволення українського міста Ізюм в Харківській області.

"Такі тренування, зокрема дайвінг, він заспокоює дуже. Це як заміна психолога. Це такий елемент ніби схожий з медитацією", – розповів Михайло Юрчук.

Відомо, що у програмі є також учасники боїв під Маріуполем, славнозвісні азовці, а ще військові, які звільняли Бучу, що в Київській області.

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Відтак спогади всіх жахів війни ще зовсім свіжі. Коли військові пірнають, то концентруються перш за все на техніці дихання та використанні обладнання. Таким чином, вони переключаються від буденного і рятують себе від стресу.

Президент дайвінг-центру хорватських інвалідів війни "Немо-Адріатик" Рене Ціповец зазначив, що війна – страшна річ. За його словами, це трагедія і наслідки всюди однакові.

"Україна в 10 разів більша за Хорварію і тому тут у вас цей процес вочевидь буде значно масштабнішим. І відповідно це буде відчутно також в 10 разів сильніше. Цих наслідків просто неможливо уникнути. Ми ж упевнені, що можна зменшити їх негативний вплив на ветеранів і ваша організація Unbroken, яка працює з бійцями у Львові, цим дуже успішно займається", – сказав Рене Ціповец.

Так, хорвати зібрали волонтерів та ветеранів, які долучилися фізично й матеріально для того, аби зреалізувати цей пілотний проект у Львові.

Відомо, що минулого року українські військові відвідали Хорватію. До слова, дайвінг-центр "Немо-Адріатик" уже понад 20 років займається програмою ресоціалізації хорватських ветеранів.

Хорвати нас знайшли. Не ми їх шукали. Від самого початку війни вони привезли до України величезну партію гуманітарної допомоги. Об'єднали Словаччину, Хорватію, всіх своїх друзів. А це величезна мережа ветеранів. Вони допомагали нам матеріально і ми зрозуміли, що потрібен методологічний підхід,

– розповіла комунікаційниця благодійного фонду Unbroken Юлія Логвиненко.

Хорвати в своїй історії пройшли через пекло війни 30 років тому. Вони знають, як саме допомогти нашим ветеранам відновлюватися, тобто ресоціалізуватись. Наразі цей термін лише входить в наше життя. Він означає – повернення військових до звичного життя, вміння знову стати частинкою мирного суспільства.

Радник міського голови Львова Філіп Вішіч зазначив, що у них є ідея як розширити цей проект. "Щоб не лише був дайвінг, щоб були інші спортивні заняття, де буде змагання, де буде адреналін. І ті люди, щоб вони собі зрозуміли, що треба скеровувати це в позитивну сторону. Щоб не перенаправляти свій адреналін в негатив", – розповів Філіп Вішіч.

Крім цього, відомо, що цьогоріч вже заплановано ще кілька етапів українсько-хорватського проекту "Ресоціалізація ветеранів". Так, 2 проведуть в Україні, а один у Хорватії.

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