У Львові посилили карантинні вимоги для закладів громадського харчування. Нещодавно їм, попри значне зростання кількості хворих на COVID-19 у місті, дозволили приймати по 10 відвідувачів всередині. Втім, вже 1 липня міська комісія з питань ТЕБ і НС обмежила години роботи кафе і ресторанів Львова.

Відтак, тепер заклади громадського харчування у Львові можуть працювати до 22:00 вечора. Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

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Перш за все у Львові продовжили карантин до 7 липня.

Окрім того, комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення про активізацію роботи моніторингових груп, які перевіряють дотримання карантинних вимог.

Яка ситуація з коронавірусом на Львівщині: