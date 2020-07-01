У Львові посилили карантин: які обмеження ввели
У Львові посилили карантинні вимоги для закладів громадського харчування. Нещодавно їм, попри значне зростання кількості хворих на COVID-19 у місті, дозволили приймати по 10 відвідувачів всередині. Втім, вже 1 липня міська комісія з питань ТЕБ і НС обмежила години роботи кафе і ресторанів Львова.
Відтак, тепер заклади громадського харчування у Львові можуть працювати до 22:00 вечора. Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.
Актуально Які області України наразі не готові послабити карантин: список
Перш за все у Львові продовжили карантин до 7 липня.
Окрім того, комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення про активізацію роботи моніторингових груп, які перевіряють дотримання карантинних вимог.
Яка ситуація з коронавірусом на Львівщині:
- Львівська область продовжує очолювати антирейтинг з кількості підтверджених випадків зараження коронавірусом в Україні.
- Станом на 30 червня у регіоні підтвердили 5 578 випадків інфікування.
- Буквально за минулу добу коронавірус виявили ще у 143 людей, серед них – 32 саме мешканці Львова.
- Всього в області підтверджено 146 летальних випадків від ускладнень, викликаних коронавірусом. 800 осіб одужало.
- Зауважимо, що Львівщина встигла перейти лише на 1 етап послаблення карантину, далі ж в області почала зростати кількість нових хворих на COVID-19, що не дозволяло переходити на наступні етапи послаблень.
- Втім, попри невтішні показники у червні на Львівщині таки дозволили міжміські пасажирські перевезення (аби зменшити черги та кількість людей у транспорті).
- У Львові ж дозволили закладам громадського харчування приймати по 10 людей всередині (задля збереження бізнесу).