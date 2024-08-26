Вранці 26 серпня Росія здійснила обстріли України з різних видів озброєнь. Кореспонденти 24 Каналу повідомили про вибухи у Львові.

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