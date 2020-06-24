У Львові ресторанам і фітнес-клубам дозволили приймати відвідувачів
Попри значне зростання кількості хворих на коронавірусі, міська комісія з надзвичайних ситуацій дозволила закладам громадського харчування Львова знову приймати відвідувачів всередині. Так само у місті дозволили роботу спортивних та фітнес-клубів.
Про це з посиланням на відповідне рішення комісії написав у своєму телеграм-каналі мер Львова Андрій Садовий.
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Щоправда, заклади харчування відновлюють роботу з певними обмеженнями: у приміщення можна впускати одночасно до 10 відвідувачів.
Таке ж обмеження стосується залів спортивних клубів і фітнес-центрів.
За словами Садового, такі послаблення є вимушеним кроком для збереження малого та середнього бізнесу.
Епідеміологічна ситуація залишається непростою. Адаптивний карантин продовжений до 31 липня. Я прошу всіх бути обережними і небайдужими. Якщо в громадському місці чи транспорті бачите людину без маски – зробіть їй зауваження. Сьогодні безпека – питання номер один для кожного,
– наголосив мер Львова.
Яка ситуація з коронавірусом на Львівщині:
- Львівщина майже вирівнялася за кількістю хворих на коронавірус із українськими антирекордсменами – Києвом та Чернівецькою областю.
- Станом на 24 червня у Львівській області від початку епідемії коронавірусу виявлено 4 423 випадки зараження. Окрім того, тут вкотре найбільша кількість підтверджених випадків за добу в Україні.
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