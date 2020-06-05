З 5 червня більшість регіонів України переходить на чергове послаблення карантину. Однак за критеріями адаптивного карантину наразі у Львівській області не можуть дозволити послаблень. Тому ще щонайменше тиждень у Львові та регіоні будуть суворіші обмеження.

Показники захворюваності на коронавірус в області наразі не дозволяють послабити карантин. Про це повідомили у Львівській облдержадміністрації.

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За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, відзначається зростання кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування за останні 7 днів.

Ми маємо заповненість ліжок – майже 23%, а кількість проведених ПЛР тестувань на 100 тисяс населення – 27. Загальний показник інцидентності 16 не дозволяє пом'якшувати карантинні заходи у Львівській області, – розповів Орест Чемерис.

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Станом на 5 червня у Львівській області зафіксували 1988 випадків COVID-19, 492 людини вже одужали, а 63 хворих померли. За останню добу зафіксували 73 нових випадки.

Що дозволили з 5 червня в Україні: коротко

заклади харчування можуть приймати відвідувачів всередині;

можуть приймати відвідувачів всередині; в легкових авто можуть одночасно їхдити до 5 осіб з водієм включно (без урахування дітей до 14 років, і правило не поширюється на членів однієї родини);

включно (без урахування дітей до 14 років, і правило не поширюється на членів однієї родини); проведення релігійних заходів за умови дотриманням дистанції;

за умови дотриманням дистанції; внутрішні авіврейси ;

; люди, яким більше 60 років, можуть не дотримуватися самоізоляції.

Послаблення карантину від 5 червня / Інфографіка 24 каналу