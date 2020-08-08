Спалах коронавірусу зафіксували в регіональному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ у Львові на вулиці Данила Апостола, 11. З 8 серпня установа зачинена та не обслуговує громадян.

У Львові закрили сервісний центр МВС

Сервісний центр МВС у Львові не працюватиме з 8 серпня, про дату відновлення роботи повідомлять окремо. Про це мовиться у повідомленні пресслужби СЦ.

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Куди звертатися, якщо вже записався до сервісного центру, а його закрили

З 29 липня також через виявлення COVID-19 у працівників не працює сервісний центр МВС у місті Новояворівськ Львівської області. Водночас 6 СЦ – функціонують:

У Дрогобичі, Червонограді, Самборі та Стрию,

А ще у селі Червоне Золочівського району та селі Стрільбичі Старосамбірського району.

Громадяни, які вже зареєструвалися в онлайн-чергу на прийом у сервісний центр, а його зачинили, послуги зможуть отримати в будь-якому іншому центрі МВС на території Львівської області.

Звісно, за умови наявності талону та попереднього запису за телефоном.

Для чого потрібні сервісні центри МВС? Серед основних функцій та послуг сервісних центрів МВС:



– Видача та обмін посвідчень водія,

– Реєстрація та перереєстрація транспортних засобів,

– Видача та зберігання номерних знаків,

– Оформлення дозволу на перевезення небезпечних вантажів.



На базі сервісного центру МВС можна скласти іспити для отримання водійських прав.

В Україні 7 серпня стало відомо, що за минулу добу виявили 1453 нові випадки інфікування коронавірусом.