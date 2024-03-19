У лікарні поділилися кадрами немовляти з його рідними братиками та сестричками. Родина приїхала провідати матір до перинатального центру.

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Маленьке чудо

У перинатальному центрі розповіли, що 19 березня лікарі приймали пологи у багатодітної матері. На світ з'явилася вже 7 дитина у її родині – маленький Павло. Однак цікавішим виявився інший факт – новонароджений малюк виявився вже 105 онуком у бабусі.

Породілля разом з малюком та лікаркою / Львівський перинатальний центр

Мати дитини проживає у Львова, однак родом з Рівненської області. Жінка народилася у багатодітній сім'ї – вона десята дитина з тринадцяти. Саме тому мати породіллі, якій виповнилося 87 років, й має так багато внуків.

Пологи у жінки були природні, дитина народилася на 40 тижні вагітності з масою тіла 3460 грамів і зростом 55 сантиметрів,

– відмітили у перинатальному центрі.

Зустрічати з пологового новонародженого члена сім'ї з мамою приїхали тато та усі шестеро старших дітей. Маленький Павло має три братики й три сестрички.

Маленький Павло з всією родиною / Львівський перинатальний центр

Повернення дітей в Україну