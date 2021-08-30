Це трапилося на 8 станції Великого фонтану. Про інцидент стало відомо з відео, де перехожі допитують зловмисника.

Схожа подія В Одесі натовп побив пасажира маршрутки: той ударив жінку ногою – відео самосуду

Свої дії не пояснив

Чоловік розповів, що є жителем Одеси. Чому він вдарив ногою бабцю – пояснити не зміг. Очевидці запитували чоловіка чи має він психічні розлади чи наркотичну залежність, проте він це заперечив.

Коли його почали запитувати про ставлення до Степана Бандери, лише почав відмовчуватись. Згодом сказав, що не знає, як ставиться до постаті цього діяча.

Одесит розповідає про побиття бабусі: дивіться відео телеграму "Ху***я Одесса"

Що відомо про цей викрик

9 лютого в Києві активісти влаштували акцію щодо справи Катерини Гандзюк. На них накинулися спецпризначенці, які почали затримання. Це пояснили тим, що протестувальники нібито намагалися штурмувати Подільський райвідділок.

На відео затримання помітно, що один із поліцейських почав бити лежачого активіста. При цьому він викрикував "Лягай, Бандеро". Згодом ДБР почало розслідування цього інциденту. Тоді повідомили, що поліцейському загрожує від 3 до 8 років в'язниці.