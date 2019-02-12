Суд арештував капітана поліції Києва, підозрюваного у побитті лежачого активіста

Печерський райсуд Києва 12 лютого обрав запобіжний захід працівникові Подільського управління поліції Василеві Мельникову. Його підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалось насильством. Мовиться про інцидент 9 лютого у Подільському райвідділі, коли правоохоронець без форми ногами бив лежачого активіста.

Суд взяв старшого оперуповноваженого, капітана поліції Мельникова під варту строком на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 115 тисяч гривень, повідомив із зали суду кореспондент 24 каналу.

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Прокурори ж просили суд арештувати Мельникова, але без права внесення застави. Працівника поліції, підозрюваного у побитті ногами праворадикалів, відсторонили від посади строком на 2 місяці.

"Мельников В.М. з метою недопущення активістів до відділку, діючи всупереч вимогам статей про Нацполіцію, і будучи ознайомленим з положеннями, перебуваючи в коридорі будівлі, будучи представником влади, діючи умисно, наніс 2 удари ногою в спину активісту. Продовжуючи свої дії, відразу вийшов за активістом, ображаючи особисту гідність потерпілого, наніс 4 удари по голові та рукам потерпілого, який на той час вже лежав на асфальті. Відповідно до довідки з лікарні, у активіста виявлено – забій м'яких тканин", – розказав прокурор.

Прокурор заявив, що висунута Мельникову підозра обґрунтована низкою зібраних слідством матеріалів, та попросив суд обрати правоохоронцю найжорстокіший запобіжний захід – тримання під вартою.

А захист Мельникова просив суд відпустити того під особисте зобов’язання, аргументуючи це тим, що з 10 лютого підозрюваний перебуває на стаціонарному лікуванні, перебуває у шлюбі і має дитину.

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Дивіться відео, як поліція била активістів під райвідділом у Києві:

Що відомо про інцидент, коли поліція побила активістів у Києві? 9 лютого біля Подільського райвідділу поліції Києва спалахнули сутички між правоохоронцями та активістами, які вимагали справедливого розслідування справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.



Активісти прийшли під райвідділ з вимогами відпустити їхніх побратимів, яких поліція затримала раніше, а потім таки відпустила. Вони також вимагали повернути активістам особисті речі, і при цьому стали стіною перед входом до райвідділу. Тоді поліція застосувала силу: при цьому правоохоронці били тих, хто лежав на землі. Одним із таких правоохоронців був поліцейський у цивільному одязі. Ним, ймовірно, є Василь Мельников – старший оперуповноважений, капітан поліції.



Після сутичок керівник поліції Києва Андрій Крищенко попросив вибачення за дії правоохоронця і наголосив, що така поведінка є неприпустимою та обіцяв покарати його.

За що поліція затримала активістів у Києві? Десяток активістів правоохоронці затримали 9 лютого поблизу Контрактової площі в Києві. Там саме відбувалася зустріч кандидатки у президенти Юлії Тимошенко з виборцями. Протестувальники кажуть, що мали з собою плакати з написами "Хто замовив Катю Гандзюк?", а також – із закресленими прізвищами екс-члена "Батьківщини", голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у причетності вбивства Гандзюк.



Правоохоронці ж стверджують, що затримані не змогли пояснити, чому перебували на місці проведення акції. У поліції також кажуть, що в затриманих не було символіки, атрибутики, банерів, які б вказували на те, що вони прийшли на акцію щодо Гандзюк. За словами правоохоронців, у їхньому службовому транспорті активісти повикидали зеленку, а вже в управлінні у них вилучили ножі, газові балончики та пістолет.