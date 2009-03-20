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“Люблю тебе, чувак”

21:07, 20 березня 2009 221

Схоже, Голівуд зациклився на весільних комедіях.

У Нью-Йорку відбулася прем’єра стрічки Джона Гамбурга "Люблю тебе, чувак". Відомий роботою над фільмом "А ось і Поллі" Гамбург покликав на головну роль до себе у стрічку комедійного актора Пола Рада, який знімався у "Сорокалітньому незайманому", "Дорослій неочікуваності" та останніх сезонах серіалу "Друзі". Партнером Рада на зйомках став ще один знаний любитель комедій Джейсон Сігел.Джон Гамбург (режисер): “Джейсон - це темперамент, а Пол - гарно підтягнутий. Це й були головні вимоги. Та ні, насправді я жартую, ми всі прекрасно між собою ладнаємо. Знаєте, це така робота, де ми всі постійно сміємось, жартуємо. Я не можу повірити, що ми ще й отримуємо за це гроші. ми просто хотіли зробити смішну, реалістичну стрічку”.На відміну від таких навколо весільних комедій як "війни наречених" чи "27 весіль", стрічка "Люблю тебе, чувак" - про справжню чоловічу дружбу, про шлюб та подружнє життя з чоловічої точки зору. Молода пара вирішує одружитися. Однак наречена розуміє, що у її коханого немає жодного друга, якого б він міг запросити на своє весілля. Тому вона змушує його вирушити на пошуки шафера.Рашида Джоунс (акторка): “Я виконую роль Зуї, дівчини Пітера - це героя Пола Рада. Моя героїня дуже надійна, любляча. Ця роль дуже цікава, бо мені подобаються стосунки Зуї та Пітера у цій стрічці. Вони органічно вписуються у сценарій. Бо. знаєте, часто так буває, що дівчина у фільмі лише носить гарні сукні та цілую свого хлопця. І ти думаєш:до чого вона там взагалі?”Окрім Пола Рада та Джейсона Сігела у стрічці знялися Рашида Джоунс, Джеймі Преслі та Сара Бернс. У світових кінотеатрах фільм "Люблю тебе, чувак" вже в прокаті. В Україні ж весільна комедія з’явиться 2 квітня.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 20 березня 2009
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