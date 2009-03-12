Любов до готівки

Дедалі більше українців зберігають свої заощадження у готівці, оскільки не довіряють банкам.

За даними дослідницької компанії "GfK Ukraine", така тенденція розпочалася ще минулої осені. Експерти підрахували, що за останній квартал 2008 року частка вкладників, які не мають наміру подовжувати банківські депозити, зросла з 18 до 35%. Водночас люди все частіше висловлюють намір менше витрачати і більше накопичувати. З третини до майже 40% зросла частка українців, які свої заощадження зберігають вдома. Найпоширенішими причинами відмови від подальшої співпраці з банками, які виявила компанія GFK, є, цитуємо, "відсутність потреби в користуванні банківської послугою надалі" і "втрата довіри". У цьому зізнається відповідно 44 і 14% громадян. Усього, за даними аналітиків, в останньому кварталі минулого року кількість українців, які користуються банківськими послугами, скоротилася на 3% - до 78%. Найпоширенішою послугою фінустанов залишається оплата комунальних послуг.