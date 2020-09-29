В Україні активісти та протестувальники не навідуються в місця до чорних копателів бурштину, адже це може загрожувати їхньому життю.

Про це для OBOZREVATEL розповів політолог Олександр Палій, який зазначив, що у великих містах перед виборами активізуються такі екопротести.

Там у регіонах, де мафія, їм, звичайно, протестувати не хочеться. Це все передвиборчий піар, спроба зайняти нішу. Справжні екологічні організації працюють завжди, а не активізуються напередодні виборів,

– пояснив Палій.

Зазначається, що в Україні самі екологи говорять про проблеми бурштинової мафії не так охоче, як про забруднення з боку промислових підприємств. Хоча останні проходять перевірку, мають відповідати екологічним стандартам, платять податки і дають робочі місця.

Еколог розповів, що з незаконний видобуток бурштину Україні загрожує не тільки економічна, а й екологічна катастрофа.