Самбір – невеличке місто у Львівській області, але яке підняло на вуха весь український уряд. Його за рішенням державної комісії віднесли до червоної епідеміологічної зони. Однак місцеві депутати не визнають подібного рішення і вимагають пом'якшення карантину.

Голова міста Самбір Юрій Гамар в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі заявив, що Самбір дотримується всіх карантинних правил червоної зони. Однак через деякі обмеження люди опинились на межі виживання.

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"Ми просимо нас зрозуміти і дати можливість промисловій групі торгувати, тому що за пів року люди опинились на межі виживання", – сказав він.

В нас прохання, щоб до нас дослухались, бо люди не мають засобів для існування. Ми просимо, щоб малий і середній бізнес могли заробляти і годувати свої сім'ї та родини,

– зазначив Гамар.

За його словами, місто, як і вся Україна, недоотримує значної дохідної. частини бюджету, а це приблизно 39 – 40 мільйонів гривень.

Також додав: "Ми дотримуємось всіх вимог червоної зони, але єдине, що ми просимо, аби підприємці, промислова група, мали можливість торгувати, а кафетерії працювали на терасах".



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