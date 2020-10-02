Не політиків і не місцеві вибори треба звинувачувати в погіршенні ситуації з коронавірусом, а безвідповідальність центральної влади, яка за пів року не спромоглася підготувати країну до боротьби з епідемією.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця.

"Я зі здивуванням прочитав виступ президента Зеленського в Рівному, де він звинуватив політиків і місцеві вибори в зростанні захворюваності на коронавірус. Що, коли був жорсткий карантин, країна не мала такої кількості захворювань. Я хочу відповісти президенту. Люди пішли на карантин, бо були налякані. Вони дали владі підготуватися. Вони втратили робочі місця, втратили свій бізнес, міста втратили податки, обласні бюджети втратили податки, республіканський бюджет втратив податки. Влада не підготувалася. А сьогодні розповідати про те, що треба йти на жорсткий карантин? А за рахунок чого будуть жити люди, за рахунок чого будуть виживати підприємства?", – наголосив він.

Ігор Палиця зауважив, що за 5 мільярдів гривень держава могла повністю підготуватися до протидії хворобі: забезпечити тестування, ліжко-місця з подачею кисню та апарати КТ.

"Одна лабораторія, яка зможе робити 1 тисячу тестів на добу, коштує 7 мільйонів гривень. Це без загальнобудівельних робіт. За 1 мільярд гривень держава, якби пів року не тягнула когось за хвіст, могла б забезпечити 150 тисяч тестів на добу по всій країні. Усього мільярд гривень! Ще за 2 мільярди можна було б профінансувати й забезпечити 100 тисяч кисневих точок для українців. Бо коли кажуть, що в нас є ліжко-місця, це профанація, вони не забезпечені киснем і не можуть рятувати життя", – наголосив політик.

Також, за його словами, за 2 мільярди гривень можна було б придбати 200 комп’ютерних томографів і роздати по 8–10 у кожну область.

"Люди, які хворітимуть і помиратимуть, – будуть на совісті чиновників, які за пів року нічого не зробили й втратили довіру українців", – сказав Ігор Палиця.