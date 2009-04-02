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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Люди Ікс. Росомаха"

11:24, 2 квітня 2009 310

Найновіші "Люди Ікс" - уже в Інтернеті.

За місяць до офіційної прем'єри в мережі з'явилася піратська версія "Люди Ікс. Росомаха". Це фінальна версія фільму високої якості; відсутні тільки кілька спецефектів. Компанія 20th Century Fox вже розпочала внутрішнє розслідування, аби з'ясувати джерело витоку. Водночас, компанія намагається не допустити розповсюдження стрічки в Інтернеті.Нагадаємо, "Люди Ікс. Росомаха" виходить у світовий прокат першого травня. У головних ролях у картині знялися Хью Джекман та Лів Шрайбер. У фокусі фільму - історія мутанта на прізвисько Росомаха. Стрічка має відкрити деякі таємниці його минулого та представити глядачам уже відомих і улюблених героїв та нових Людей Ікс.    
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 квітня 2009
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