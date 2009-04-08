"Люди Ікс: Росомаха"

Світ нарешті побачив "Росомаху".

Актор і продюсер нових "Людей Ікс" Х'ю Джекман представив двадцятихвилинну відеонарізку з нового фільму з його участю. Минулого тижня, нагадаємо, незакінчена піратська версія стрічки з'явилася в Інтернеті. Що неабияк засмутило творців картини.Х'ю Джекман (актор): “Це - серйозний злочин; без сумніву, всі дуже засмутилися. Я був убитий горем, бо стільки людей, - тут у Австралії та в цілому світі, - працює над цим фільмом. А те, що він з'явився в такий спосіб, усіх дуже засмутило. Та люди дивляться незакінчене кіно: воно кількамісячної давності. Це наче непофарбоване “Феррарі”.Джекман ефектно з'явився не презентацію, прилетівши на гелікоптері та спустившись на тросах у натовп мас-медіа. "Люди Ікс: Росомаху" знімали в Австралії, Новій Зеландії, Канаді, а отже, крім захоплюючих спецефектів і напруженого сюжету, око потішили й краєвиди водоспадів та лісів. У світовий прокат стрічка вийде 1 травня.