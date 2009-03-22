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Людина року – 2008

13:51, 22 березня 2009 236

Найкращих українців 2008 визначили у Києві та вручили їм премію "Людина року".

Склалося враження, що журі вибирало переможців в номінаціях за здатність лауреатів побороти або пристосуватися до фінансової кризи. Принаймні самі учасники конкурсу своїми заслугами вважають саме це. Так і митець року - Михайло Поплавський.Михайло Поплавський ("митець року"): "Ми оптимісти і я думаю що тільки оптимісти сьогодні можуть прорватися, бо криза це в нас в голові. Якщо ми будемо оптимістами, то ми сьогодні переможемо і кризу. Криза тимчасово а ми вічні на цій землі".Кращим журналістом журі визнало Святослава Цеголка, а кращим журналом року - "Профіль". Цікаво, що юним талантом 2008 року стала майже доросла 17-річна олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. Інша олімпійська чемпіонка Наталія Добринська, яка стала лауреатом в номінації спортсмен року, такий вибір журі вважає справедливим, мовляв для спортсмена важлива оцінка інших.Наталя Добринська (олімпійська чемпіонка з легкої атлетики): "Кожен з видів ми спілкуємося з дівчатами з хлопцями, вони настільки всі важки і психологічно і фізично, що не можна дати перевагу ні одному з видів. Сьогодні хто б не переміг - це буде радість для мене однозначно".Відзначили ж не лише українців, спеціальні міжнародні премії за видатний внесок у розвиток культури та мистецтва України отримали народні артисти Росії Філіп Кіркоров та Ілля Рєзнік.Ілля Рєзнік (народний артист Росії): "Оцінили що я ще живий і пора скоріше-скоріше дати премію якусь для мене це зміна темпу-ритму, зустріч з друзями Юрочку Рибчинського, Сашу Злотника своїх товаришів".Премію у галузі дипломатії отримав литовський посол в Україні, а лише три роки тому президента цієї країни Валдаса Адамкуса журі конкурсу назвало найкращим громадсько-політичним діячем.    
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 22 березня 2009
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