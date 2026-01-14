Перша пішла: фракцію "Батьківщина" покинула нардепка Буймістер
- Народна депутатка Людмила Буймістер вийшла з фракції "Батьківщина" через голосування частини фракції за відставку Голови СБУ Василя Малюка.
- Буймістер підкреслила, що її рішення не пов'язане з обшуками НАБУ у Юлії Тимошенко.
Народна депутатка Людмила Буймістер вийшла з фракції "Батьківщина". Вона наголосила, що це рішення не пов'язано з обшуками НАБУ у керівниці Юлії Тимошенко.
Раніше вона була у складі фракції "Слуга народу". Про це пише 24 Канал з посиланням на LB.
Що відомо про вихід нардепки з фракції?
За словами парламентарки, рішення пов'язане з голосуванням частини фракції за відставку Голови Служби безпеки України Василя Малюка. Йдеться про 11 народних депутатів. Водночас Буймістер наголосила, що її крок не має стосунку до обшуків НАБУ і САП чи повідомлення про підозру голові фракції Юлії Тимошенко.
Вчора після незаконного рішення про звільнення з посади Голови Служби безпеки України Василя Малюка подала заяву на вихід з фракції "Батьківщина",
– заявила вона.
Нардепка також зазначила, що не може залишатися в команді, яка, за її словами, підтримує руйнування спецслужби в критичний момент війни.
Що відомо про Людмилу Буймістер?
За даними руху "Чесно", Людмила Буймістер народна депутатка Верховної Ради 9 скликання. У 2019 році була обрана від партії "Слуга народу". Проте, у жовтні 2021 року Буймістер виключили з фракції.
У 2022 році вона мобілізувалась до лав Збройних сил України. У 2025 році Буймістер увійшла до складу фракції ВО "Батьківщина" у парламенті.
Нардепку пов'язують з бізнесменом й політиком Сергієм Тарутою. У 2021 році журналісти "Bihus.info" з'ясували, що Буймістер у Верховній Раді систематично діяла в інтересах олігарха Ріната Ахметова.
Що відомо про обшуки в офісі партії "Батьківщина"?
НАБУ та САП повідомили про підозру Юлії Тимошенко у справі пропозиції хабарів депутатам за "правильне" голосування. Викрито, що виплати депутатам планувались на тривалий час, а справа кваліфікована за частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці провели обшуки в офісі "Батьківщини", які Юлія Тимошенко назвала політично вмотивованими та без правового підґрунтя. Під час обшуків не було знайдено нічого протизаконного, але вилучено робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження Тимошенко.
За словами лідерки партії "Батьківщина", понад 30 озброєних чоловіків "увірвалися" в офіс без пред'явлення документів. Вона вкотре назвала обшуки незаконними.