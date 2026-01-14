Перша пішла: фракцію "Батьківщина" покинула нардепка Буймістер

Народна депутатка Людмила Буймістер вийшла з фракції "Батьківщина". Вона наголосила, що це рішення не пов'язано з обшуками НАБУ у керівниці Юлії Тимошенко.

Раніше вона була у складі фракції "Слуга народу". Про це пише 24 Канал з посиланням на LB.

Що відомо про вихід нардепки з фракції?

За словами парламентарки, рішення пов'язане з голосуванням частини фракції за відставку Голови Служби безпеки України Василя Малюка. Йдеться про 11 народних депутатів. Водночас Буймістер наголосила, що її крок не має стосунку до обшуків НАБУ і САП чи повідомлення про підозру голові фракції Юлії Тимошенко.

Вчора після незаконного рішення про звільнення з посади Голови Служби безпеки України Василя Малюка подала заяву на вихід з фракції "Батьківщина",

– заявила вона.

Нардепка також зазначила, що не може залишатися в команді, яка, за її словами, підтримує руйнування спецслужби в критичний момент війни.

Що відомо про Людмилу Буймістер?

За даними руху "Чесно", Людмила Буймістер народна депутатка Верховної Ради 9 скликання. У 2019 році була обрана від партії "Слуга народу". Проте, у жовтні 2021 року Буймістер виключили з фракції.

У 2022 році вона мобілізувалась до лав Збройних сил України. У 2025 році Буймістер увійшла до складу фракції ВО "Батьківщина" у парламенті.

Нардепку пов'язують з бізнесменом й політиком Сергієм Тарутою. У 2021 році журналісти "Bihus.info" з'ясували, що Буймістер у Верховній Раді систематично діяла в інтересах олігарха Ріната Ахметова.

Що відомо про обшуки в офісі партії "Батьківщина"?