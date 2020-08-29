Найбільша за оборотами в Україні Одеську митницю очолив Денис Пудрик. Це призначення одразу викликало скандал, оскільки його вщент розкритикував керівник виконкому Національної ради реформ Михеїл Саакашвілі.

Він назвав Пудрика представником старого корумпованого середовища, яке всі ці роки "жере" Україну. Про нові обличчя зі старим корупційним шлейфом – читайте у блозі "Право на правду" на 24 каналі.

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Саакашвілі нагадав, що ще 2 місяці тому вони з командою розробили концепцію перетворення української митниці на сучасну і прозору установу. Натомість туди призначають скандальних кадрів, які зберігатимуть старі корупційні годівниці.

Хто такий Денис Пудрик

Кадровий митник починав працювати на Донеччині, і через своє донецьке походження встиг покерувати різними митницями в часи Януковича. Через що він після Майдану був люстрований. Однак у 2020 році отримав рішення суду про дозвіл повернутися на державну службу.



Денис Пудрик / Фото fakty.ua

Водночас суд вирішив присудити Пудрику ще й компенсацію приблизно у 700 тисяч гривень за те, що через люстрацію він вимушено не міг працювати. І цю компенсацію заплатять Пудрику з наших податків.

► "Атрибути" впливового українського митника

Проте і без компенсації митник зовсім не пухнув з голоду. Достатньо відкрити його декларацію, аби пересвідчитись, що Пудрик – типовий митний генерал, який у незрозумілий спосіб став багатшим за банкіра на державній службі. Зокрема, у нього в декларації зазначені:

квартира на понад 100 квадратів у Києві;

маєток на Київщині;

квартира у Туреччині;

будинок у Криму;

численні земельні ділянки;

швейцарські годинники;

два джипи Мерседес.

Службовець з такими статками цілком міг би піти на заслужений відпочинок і втішатися тим, що не ходить на допити в НАБУ. Однак він повернувся на митницю, певно, не для того, щоб реформувати її за сингапурським зразком.

► Зять відомого політика

Пудрик також є зятем Сергія Куніцина – відомого політика, який в часи Кучми був прем'єр-міністром Кримської автономії. Після Майдану був народним депутатом у Блоці Порошенка, який не загубився і в часи президента Зеленського. 3 місяці тому Куніцин навіть очолив Раду ветеранів при президенті України і також став радником голови Офісу Президента Андрія Єрмака, з яким він не приховує дружніх взаємин.

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Майже водночас з тим, як Куніцин став радником Єрмака, його зять Пудрик отримав рішення суду про дозвіл повернутися на державну службу. А згодом, очолив Одеську митницю. Відтак, новину про призначення Пудрика можна читати і так: "Зять радника Єрмака очолив найбільшу митницю в Україні".

Чи справді "кумівство" повертається

У такий спосіб тепер нібито задовільняється кадровий голод, на який регулярно скаржиться президент Зеленський, котрий обіцяв боротися з кумівством.

Можливо, президент і не знає, хто такий цей Пудрик. Однак у Саакашвілі тепер є шанс на черговому засіданні щодо реформ знову підняти питання про бариг у владі. І збурити черговий скандал про блокування реформ оточенням чергового президента. А ми зайдемо на ще одне коло історії – з втраченим часом і втраченими можливостями для змін в країні.