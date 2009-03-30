Мадонна повернулася

Мадонна знову чекає поповнення.

Днями поп-зірка побувала в Малаві звідкіля родом її 3-річний усиновлений хлопчик Девід. Там Мадонна хоче вдочерити місцеву дівчинку віком теж 3 роки. Подейкують, що звати її Мерсі Джеймс. Мати дитини померла після пологів, а батько живий.Проблем Мадонні можуть додати місцеві закони, які забороняють іноземцям всиновлювати дітей. Виключення могли би зробити для зірки, однак офіційні особи Малаві незадоволені тим фактом, що діти житимуть у неповноцінній сім’ї.Адже поп-діва вже 4 місяці як розлучена з Гаєм Річі. Нагадаємо, Мадонна нині виховує 3 дітей - рідних донечку Лурдес і сина Роко та всиновленого Девіда.